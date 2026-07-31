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Nakon Anđele Đuričić koja je zvanično prvi učesnik Elite 10, ugovor je potpisao i Filip Car, koji će se od 5. septembra vratiti u Belu kuću. Nakon što je Željko Mitrović obelodanio da je Filip jedan od učesnika nove sezone, oglasio se Car i otkrio koje uslove je tražio.

Filip Car je rekao da nije planirao da ponovo bude deo rijalitija.

- Iznenadio me samim pozivom, nisam očekivao ni da će me zvati Željko Mitrović. Negde sam mislio da je kraj moje rijaliti karijere, ali evo, ovo je jubilarna sezona kojom ću se penzionisati - kroz smeh je rekao Car i dodao da i dalje nije spreman na sve što ga u Beloj kući čeka.

- Za rijaliti ne možeš biti spreman nikada, to je kao da se spremaš za život. Nikada ne znaš šta će se desiti, ko će ući. Dosta očekujem od ove sezone jer mi je rekao i Željko Mitrović da će biti dosta novina, tako da će biti uzbudljivo, sigurno će biti ludilo - rekao je za Blic.

Porodica burno reagovala

- Porodica je burno reagovala, ne žele da me vide tamo i u tim izdanjima. Ne znaju šta sve može da se desi, a taman sam vodio drugačiji život. Oni naravno nisu podržali tu odluku, ali ja kada nešto odlučim nema nazad, to je to. Aleksandri još nisam javio, ali ću je pozvati i reći joj da ulazim i naravno konsultovaću se sa njom oko nekih stvari pošto imamo zajedničku ćerku.

1/7 Vidi galeriju Filip Car o ulasku u "Elitu" Foto: Printscreen TikTok, Hossein Lohinejadian / Alamy / Alamy / Profimedia, Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printskrin/Instagram

"Tražio sam da Maja ne uđe"

Željko Mitrović je rekao da je Filip u ugovoru tražio da ne uđe neka bivša devojka, a sada nam je on otkrio o kome je reč.

- Tražio sam da Maja ne bude unutra. To sam želeo iz više razloga. Prvo, ona je isto zahtevala kada je ulazila unutra, drugo ne želim da me provocira. S jedne strane, meni bi išlo u korist da ona uđe i da ja svima pokažem da nemam emocije prema njoj nikakve, ali znam kakva je. Pošto ne želim da budem sa njom ona bi me provocirala dok je ne diskvalifikujem i želeo sam sve da nas poštedim toga da moram da je diskvalifikujem ako uđe - rekao nam je Filip i dodao:

- Željko mi je odgovorio da takvi uslovi ne postoje i da niko ne može odrediti ko će biti deo projekta, što ja poštujem - rekoa je za Blic.

Za sam kraj razgovora, Filip Car je otkrio dokle je stigao postupak koji je Maja rekla da je podnela protiv njega za nasilje.

- Podnosile su sve one prijave, ali je sve odbačeno kao neosnovano. Svi pričaju ne smem da dođem u Srbiju, a eto me - zaključio je on.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram