Slušaj vest

Na jednom estradnom događaju dogodio se susret koji je mnoge podsetio na neka druga vremena domaće folk scene. Vera Matović i Anica Milenković, pevačice koje su godinama gradile uspešne karijere i ostavile prepoznatljiv trag na muzičkoj sceni, srele su se posle mnogo godina i, sudeći po reakcijama prisutnih, iskreno se obradovale jedna drugoj.

Prijateljstvo koje traje

1/3 Vidi galeriju Koleginice se poštuju Foto: Instagram Printscreen

Čim su se ugledale, usledio je srdačan zagrljaj, osmesi i razgovor pun emocija. Njihov susret privukao je pažnju kolega i gostiju, a mnogi su komentarisali da je bilo lepo videti dve pevačice koje su obeležile različite periode domaće muzike kako ponovo dele zajedničke trenutke.

Vera i Anica su se prisetile brojnih nastupa, putovanja i druženja sa početka svojih karijera, kada su često nastupale na istim festivalima i televizijskim emisijama. Kako kažu oni koji su bili u njihovoj blizini, razgovor je bio ispunjen uspomenama i toplinom, bez zadrške i formalnosti koje često prate javne događaje.

Uspomene

1/5 Vidi galeriju Pevačica uživa u Beogradu Foto: Printscreen, Pravo lice estrade, Kurir/Printscreen

- Mnogo mi je drago što smo se ponovo videle. Vreme brzo prolazi, ali prava emocija i poštovanje ostaju -rekla je Vera Matović kroz osmeh za portals Srbijašoubiz.

Slične emocije nije krila ni Anica Milenković, koja je istakla da je susret sa Verom podsetio na najlepše godine estradnog života i druženja koja su nekada bila mnogo češća.

Njihove zajedničke fotografije ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama, gde su izazvale brojne pozitivne komentare publike. Fanovi su poručili da ih raduje kada vide da među kolegama i dalje postoji iskrena bliskost i poštovanje uprkos godinama koje su prošle.

1/5 Vidi galeriju Pevačica poštuje kolege Foto: Marko Karovic, Kurir

Susret Vere Matović i Anice Milenković pokazao je da estrada nije samo mesto profesionalne saradnje, već i prostor u kojem nastaju prijateljstva i uspomene koje traju decenijama. Upravo zato njihov ponovni susret mnogi doživljavaju kao jedan od najlepših i najemotivnijih trenutaka večeri.