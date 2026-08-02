Slušaj vest

Na jednom estradnom događaju dogodio se susret koji je mnoge podsetio na neka druga vremena domaće folk scene. Vera Matović i Anica Milenković, pevačice koje su godinama gradile uspešne karijere i ostavile prepoznatljiv trag na muzičkoj sceni, srele su se posle mnogo godina i, sudeći po reakcijama prisutnih, iskreno se obradovale jedna drugoj.

Prijateljstvo koje traje

Koleginice se poštuju Foto: Instagram Printscreen

Čim su se ugledale, usledio je srdačan zagrljaj, osmesi i razgovor pun emocija. Njihov susret privukao je pažnju kolega i gostiju, a mnogi su komentarisali da je bilo lepo videti dve pevačice koje su obeležile različite periode domaće muzike kako ponovo dele zajedničke trenutke.

Vera i Anica su se prisetile brojnih nastupa, putovanja i druženja sa početka svojih karijera, kada su često nastupale na istim festivalima i televizijskim emisijama. Kako kažu oni koji su bili u njihovoj blizini, razgovor je bio ispunjen uspomenama i toplinom, bez zadrške i formalnosti koje često prate javne događaje.

Uspomene

Pevačica uživa u Beogradu Foto: Printscreen, Pravo lice estrade, Kurir/Printscreen

- Mnogo mi je drago što smo se ponovo videle. Vreme brzo prolazi, ali prava emocija i poštovanje ostaju -rekla je Vera Matović kroz osmeh za portals Srbijašoubiz.

Slične emocije nije krila ni Anica Milenković, koja je istakla da je susret sa Verom podsetio na najlepše godine estradnog života i druženja koja su nekada bila mnogo češća.

Njihove zajedničke fotografije ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama, gde su izazvale brojne pozitivne komentare publike. Fanovi su poručili da ih raduje kada vide da među kolegama i dalje postoji iskrena bliskost i poštovanje uprkos godinama koje su prošle.

Pevačica poštuje kolege Foto: Marko Karovic, Kurir

Susret Vere Matović i Anice Milenković pokazao je da estrada nije samo mesto profesionalne saradnje, već i prostor u kojem nastaju prijateljstva i uspomene koje traju decenijama. Upravo zato njihov ponovni susret mnogi doživljavaju kao jedan od najlepših i najemotivnijih trenutaka večeri.

Ne propustiteStars"JEDINO ME JE HRANA MOGLA SPASTI" Pevačica imala 115 kilograma, sad otkrila zbog čega se toliko ugojila
Screenshot 2026-07-01 114222.png
StarsATMOSFERA ZA PAMĆENJE! Anica Milenković stigla iz Amerike na Tašmajdan i hitom „Lančić“ usijala već vrelu atmosferu na koncertu Južnog vetra
Slika zaslona 2026-06-26 u 21.07.40.jpg
StarsESTRADA UŽIVA NA JUŽNOM VETRU! Pogledajte šta rade dok traje koncert, sve smo zabeležili (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-26 at 20.04.12 (2).jpeg
StarsIZ LIMUZINE IZAŠLI SREĆKO ŠUŠIĆ I ANICA MILENKOVIĆ! Folk legende spremne da naprave spektakl na Tašmajdanu, evo ko ima najveću tremu (VIDEO)
WhatsApp Image 2026-06-26 at 19.53.17 (2).jpeg

00:27
"Verujem da je Indiri drago što pevam njene pesme": Anica progovorila o koleginici Izvor: MONDO