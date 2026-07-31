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Viktor Živojinović uživa u ljubavi sa devojkom Aleksandrom, a kako izvor za domaće medije otkriva, porodica Živojinović u potpunosti stoji uz buduću snaju, koja se nedavno otisnula u preduzetničke vode i pokrenula liniju kupaćih kostima.



Brenin sin nedavno je obelodanio prve fotografije sa Aleksandrom i time zvanično odlučio da javnosti predstavi svoju novu devojku. Objava je napravila lavinu na mrežama, a malo ko zna ko je lepa brineta.

1/5 Vidi galeriju Ovo je nova devojka Viktora Živojinovića Foto: Printscrean

Poznata u estradnim krugovima

Aleksandra je već odranije poznata estradnim krugovima i druži se sa decom naših pevača i pevačica, među kojima poznaje i Anastasiju Ražnatović. Kako je izvor za Informer otkrio, na Viktoru se od starta videlo koliko mu se dopada.

- Viktor cveta i stvarno se vidi da je do ušiju zaljubljen u Aleksandru. On je nedugo nakon što su ušli u vezu odlučio da je upozna sa celom porodicom koji su takođe oduševljeni snajom. Kako to već po redu ide, pozvali su je i na letovanje pa tako Aleksandra uživa sa njima zajedno na porodičnoj jahti - započinje dobro obavešten izvor.

Kako dalje izvor navodi, pored toga što se bavi šminkanje, Aleksandra se upustila u novi biznis i to zahvaljujući podršci Lepe Brene.

- Jako je ambiciozna devojka, a njen primarni posao bio je šminkanje. Dugo je planirala, a sada je i napravila svoj brend kupaćih kostima, a vetar u leđa na ovaj potez dala joj je upravo Lepa Brena. Kako ima svoju liniju čarapa, dugo je na sceni i razume se u modu ona joj je dala savete za posao i Aleksandra je odlučila da krene u biznis. Naravno Brena joj je tu za svaki savet, pa je tako jahtu porodice Živojinović iskoristila kao dobru pozadinu za reklamiranje i slikanje kupaćih kostima - zaključio je izvor za Informer.