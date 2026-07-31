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Nakon dugogodišnje pravne borbe u kojoj je Mirjana Antonović na sudu uspela da dokaže da je pevač Miroslav Ilić biološki otac njenog sina Devina, oglasio se i sam Devin Antonović. On je tada u emotivnom izlaganju progovorio o razočaranju u oca, mučnom sudskom procesu, ali i jedinom susretu sa pevačem iz detinjstva.

Devin je iskreno priznao da mu se čitav proces dokazivanja očinstva zgadio i da smatra da folk pevaču zapravo odgovara ova vrsta javnog publiciteta.

"Siguran sam da ovo nije kraj. Gadi mi se čitav ovaj proces. Miroslavu najverovatnije odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa bi se odavno završila", poručio je Devin, naglasivši da od istine niko ne može pobeći.

Istakao je da mu pevač više nije potreban u životu i da je zahvalan svojoj majci Mirjani koja se požrtvovano borila: "Zahvalan sam što sam oduvek imao hrabru i požrtvovanu majku sa živcima od čelika", rekao je Antonović, dodajući da zbog lošeg zakona mnoge majke i deca ispaštaju.

1/6 Vidi galeriju Devin Antonović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Pančić, Dado Đilas, Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATA images

Kad činiš zlo drugome, desetostruko ti se vraća

Govoreći o svojim emocijama, Devin je otkrio da u duši oseća tugu i bes, ali najviše zbog svega što je njegova majka preživela i još uvek preživljava.

"Posebno me pogađa ovo njegovo bespotrebno tužakanje i namerno maltretiranje. Nije ni svestan da kad činiš zlo drugome, desetostruko ti se vraća", poručio je Devin. On je dodao da mu je najteže palo razočaranje kada je shvatio da njegov otac nije onakav kakvim ga je zamišljao, budući da mu je majka uvek o njemu pričala pozitivno i tražila opravdanja za njegove postupke.

Devin se prisetio i trenutka kada se video sa Miroslavom oči u oči dok je bio mali, istakavši da do ovakve degradacije odnosa ne bi došlo da su imali priliku da ponovo razgovaraju.

"Miroslav i ja smo se videli kad sam bio mali, i ubeđen sam, da je bilo prilike da se ponovo vidimo i razgovaramo oči u oči, da do ovakve degradacije odnosa ne bi došlo. Sve ovo se odigrava zbog drugih, ali i zbog ljudske slabosti.", prokomentarisao je Devin. On je priznao da je još kao dete od tri ili četiri godine slušao pesme poput "Polomiću čaše od kristala" i "Lažu da vreme leči sve", te zaključio: "Žalosno je što je Miroslav mnogo toga lepog promašio u životu", govorio je Devin, prenosi Blic.