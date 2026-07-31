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Domaćoj javnosti je privukla pažnju vest da Filip Car zvanično ulazi u desetu sezonu "Elite", a odmah nakon toga, reagovao je Asmin Durdžić.

Naime, Asmin se oglasio na svom Instagram nalogu, a podeljena objava je mnoge zaintrigirala. Naime, on je objavio fotografiju svoje sadašnje partnerke, a Filipove bivše, Maje Marinkovićkoja je sedela u njegovom automobilu na suvozačevom mestu. U ruci je držala čašu sa poslasticom ispred restorana brze hrane, gde su se nalazili.

Mnogi su na ovoj objavi posebno primetili Majin kratki šorts koji je istakao njene izvajane noge. Da sve bude zanimljivije, u opisu fotografije, Asmin je poslao kratku, ali jasnu poruku:

Foto: Printscreen Instagram

- Ljubav - napisao je Durdžić.

U pozadini fotografije išla je pesme "Macho Man", što su mnogi komentarisali kao provokaciju upućenu Filipu.

Buran odnos Maje Marinković i Filipa Cara

Podsetimo, svađe i vređanja u odnosu Filipa i Maje su bila česta tema javnosti, budući da su svojim ponašanjem u rijaltiiju privlačili pažnju gnusnim uvredama.

1/24 Vidi galeriju Buran odnos Maje Marinković i Filipa Cara Foto: Printscreen, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Printscreen

Njih dvoje imaju i te kako burnu prošlost, te zato, mnogi na društvenim mrežama veruju da ovaj potez Asmina Durdžiča nije slučajan.

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