KONCERT ZA PAMĆENJE Pogledajte deo atmosfere sa prepunog Trga u Lajkovcu: Ovo će vas posebno oduševiti (VIDEO)
Lajkovac je još jednom pokazao da je grad dobre muzike i sjajne atmosfere. Na prepunom Trgu u Lajkovcu održan je veliki muzički spektakl koji će se dugo pamtiti.
Publika je od prvih taktova pa sve do poslednje pesme pevala zajedno sa izvođačima, a odlična atmosfera i ovacije obeležile su čitavo veče.
Na sceni su se smenjivali legendarni Radiša Urošević, Goca Lazarević, Ljuba Aličić, Vera Matović, Aleksandra Mladenović, Tijana M, Uroš Živković i Jelena Kostov, koji su svojim hitovima oduševili mnogobrojnu publiku.
Pogledajte u prilogu deo atmosfere:
Tokom večeri svim izvođačima uručene su prigodne nagrade kao znak zahvalnosti za njihov doprinos domaćoj muzici i učešće na ovom velikom događaju.
Poseban pečat ovom spektaklu dao je jedan od najboljih orkestara u regionu – Orkestar Milana Jovanovića Jabučanca, koji je vrhunskom svirkom i profesionalizmom pratio sve izvođače i dodatno podigao atmosferu.
Za odlično raspoloženje između nastupa bio je zadužen voditelj Uroš Božić, koji je svojim šarmom upotpunio ovu nezaboravnu muzičku noć.
Još jedno nezaboravno veče ispunjeno muzikom, emocijama i odličnom atmosferom pokazalo je da Lajkovac zna kako se organizuju vrhunski događaji.
Hvala svim izvođačima, publici i organizatorima na nezaboravnoj večeri. Vidimo se i družimo ponovo sledeće godine!
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