Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Koncert o kom će se dugo pričati

Koncert o kom će se dugo pričati

Slušaj vest

Lajkovac je još jednom pokazao da je grad dobre muzike i sjajne atmosfere. Na prepunom Trgu u Lajkovcu održan je veliki muzički spektakl koji će se dugo pamtiti.

Publika je od prvih taktova pa sve do poslednje pesme pevala zajedno sa izvođačima, a odlična atmosfera i ovacije obeležile su čitavo veče.

Na sceni su se smenjivali legendarni Radiša Urošević, Goca Lazarević, Ljuba Aličić, Vera Matović, Aleksandra Mladenović, Tijana M, Uroš Živković i Jelena Kostov, koji su svojim hitovima oduševili mnogobrojnu publiku.

Pogledajte u prilogu deo atmosfere:

02:12 Koncert za pamćenje na prepunom Trgu u Lajkovcu Izvor: Kurir

Tokom večeri svim izvođačima uručene su prigodne nagrade kao znak zahvalnosti za njihov doprinos domaćoj muzici i učešće na ovom velikom događaju.

Poseban pečat ovom spektaklu dao je jedan od najboljih orkestara u regionu – Orkestar Milana Jovanovića Jabučanca, koji je vrhunskom svirkom i profesionalizmom pratio sve izvođače i dodatno podigao atmosferu.

Za odlično raspoloženje između nastupa bio je zadužen voditelj Uroš Božić, koji je svojim šarmom upotpunio ovu nezaboravnu muzičku noć.

03:08 Koncert za pamćenje na prepunom Trgu u Lajkovcu 1 Izvor: Kurir

Još jedno nezaboravno veče ispunjeno muzikom, emocijama i odličnom atmosferom pokazalo je da Lajkovac zna kako se organizuju vrhunski događaji.

Hvala svim izvođačima, publici i organizatorima na nezaboravnoj večeri. Vidimo se i družimo ponovo sledeće godine!

BONUS video: