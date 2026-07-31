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Sofija Dacić, bivša snaja pevača Dragana Kojića Kebe, podelila je lepe vesti, te svima dala do znanja da ima povoda za slavlje. Naime, Sofija je proslavila svoj 24. rođendan.

Prema objavama na društvenim mrežama, reklo bi se da je Sofija posle razvoda nastavila dalje, a mnogi komentarišu njen zanosan izgled.

Foto: Instagram

Naime, za svoj poseban dan, Sofija se pripremila sa stilom. Posetila je jedan poznati beogradski salon, odakle se oglasila i pokazala svoju sveže isfeniranu frizuru.

Na sebi je nosila elegantnu belu majicu, sa crnim detaljima i "V" izrazom, dok se po osmehu na njenom licu jasno vidi da je iz salona izašla zadovoljna.

Uz podeljenu fotografiju, Sofija je izabrala pesmu "Woman's Glow" ("Ženski sjaj"), koja idealno ide u prilog sjaju njenog izgleda.

Foto: Printscreen Instagram

Novo poglavlje života

Nakon što se sredila, Sofija je pokazala kako je izgledala njena čokoladna torta, ukrašena lešnicima i bademima. Svećice na rođendanskoj torti su bile u obliku broja 24, dok se u pozadi čula pesma "24 years down". Sudeći po objavama, Sofija je obeležila rođendan u intimnoj atmosferi i sa osmehom ušla u novo poglavlje života.

Pričalo se da ima novog dečka

Naime, Dacićeva je mesecima dobijala pažnju od jednog momka, ali kako je prolazila težak period zbog razvoda nije želela da se upušta u bilo šta. Ipak, on joj je sve vreme bio posvećen, pa je tako takmičarka iz "Zvezda Granda" posustala.

1/6 Vidi galeriju Sofija Dacić Foto: Printskrin, Dragana Udovičić, Printscreen/Instagram, Printscreen TikTok

Kako je Igor bio od bivše mlade pevačice stariji 15 godina, ona je rešila da da šansu mlađem partneru.

- Tačno je da je Sofija ponovo srećna i zaljubljena. Dugo nije htela da se upušta u bilo šta, ali se pojavio momak koji je vredan nje. On je mlađi momak, sa manirima i približno je tu negde njenih godina, pa tako i ako dođe do nekih problema, lakše će prebroditi, dok sa Igorom to nije bilo slučaj - rekao je izvor svojevremeno za Informer.

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