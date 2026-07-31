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Superfinalistkinja "Elite 9" Teodora Delić odgovarala je na Instagram pitanja, a najveći broj se ticao njenog odnosa sa doskorašnjim verenikom Nenadom Macanovićem Bebicom, sa kojim je ostala u vezi, međutim kraj im je sve izvesniji.

Da li si napokon ostavila Nenada Macanovića?

- Nisam ga ostavila, ali nismo ni tako stabilni kao što smo bili.

Šta mama Slavica kaže za Ratka sada, kada pogleda celokupnu situaciju, i kako je sa Ratkom na Vračaru?

- Iskreno, moja Slavica gleda isto na Nenada, nije ništa promenila. I ja da sam gledala neke stvari... Izgubila sam pojam kako je sve to izgledalo, sada mi je malo jasnije kroz šta su oni prolazili kao moja porodica, kao i kroz šta sam ja prošla.

1/5 Vidi galeriju Teodora Delić Foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić, Petar Aleksić

Misliš da će Karić ući u "Elitu", pa već s njim pripremaš teren da prevariš Bebicu?

- Ne zanima me to, videla sam to... Lajkić je bio neki u pitanju, ja sam to lajkovala. To je bezazleni lajkić. Karić je ranije reagovao na moje slike:"Uh", "Ah", "Oh" pisao u DM. Nije me začudilo što je reagovao i na moj lajk.

Zašto ne nosiš verenički prsten na svojoj ruci? Rekla si da kada izađete, da ćete kupiti manji.

- Ma, ne znanima me prsten, iskreno. Prioriteti su mi druge stvari, porodica i karijera, a lako ćemo za prsten.

1/9 Vidi galeriju Nenad Macanović Bebica Foto: Kurir

Da li je moguće da si otišla kod svojih na jedan dan i vratila se čoveku koji je psiho i bulji 24 sata?

- Nije tačno da sam otišla kod svojih na jedan dan. Bila sam tri, četiri dana kod njih, dok me nisu sačekale obaveze sa stanom. Sa njima se čujem svaki dan, svaki sat, a svake nedelje ću izdvojiti bar jedan dan da idem kod njih.

Zašto si krila da si bila u Bajaderi, a druge devojke si prozivala?

- Nikada nisam bila u Bajaderi, osim kada je rođendan neki bio tu dole, u restoranu. To su gluposti i laži.

kurir / pink

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