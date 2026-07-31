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Nakon što se u javnosti povela priča o intimnim snimcima i izjavama Kristijana Golubovića, oglasila se Jordanka Denčić, koja je iznela svoju stranu priče i negirala da ima bilo kakve veze sa njihovim objavljivanjem iako bivši robijaš tvrdi suprotno.

Jordanka tvrdi da joj je Kristijan lično slao sporne snimke, ali da ih ona nikada nije delila sa drugima.

"Pretio je da će mi polomiti vilicu"

Foto: Preent Screen

"Istina je da mi je slao Kristijan te snimke, ali je slao još i stotinama ljudi. On verovatno ne zna ni sam kome je sve to poslao. Tvrdim da nisam poslala te snimke niti bih ikada poslala", rekla je Jordanka.

Kako navodi, protivila se njegovoj nameri da snimci objave javno i tada je došlo do sukoba između njih.

"Naljutila sam se na njega kada mi je rekao da će javno da izbaci sve te slike i snimke. Rekla sam mu da ispada izdajica ako to uradi, a on mi je pripretio da će mi razvaliti vilicu*", ispričala je ona.

"Blokirala sam ga"

Jordanka je dodala da je nakon te svađe prekinula kontakt sa Kristijanom i blokirala ga.

"Ja taj snimak nikome nisam dala, niti bih ikada dala, jer sam ja žensko i polazim sa te tačke gledišta. Tamo gde treba će se utvrditi da od mene to nije krenulo utvrdiće se", navela je.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Ona je kritikovala i Kristijanove ranije javne nastupe, tvrdeći da mu ne veruje veliki broj ljudi.

"Ko još veruje Kristijanu, Kristijanu zvanom 'istina'? Sve što kaže je kontra. On sada hoće mene da namesti za nešto što nisam uradila", poručila je Jordanka i prisetila se priča zbog koje se Kristijanu smeje čitava nacija.

"Ko veruje liku kojem ispadaju creva pa ih on vraća, borise sa ajkulama, salto pravi da se spasi od metaka. Sve je to nebulozno, čim neko kaže da je rekao Kristijan automatski znaš da je laž."

Slučaj je i dalje predmet javnih prozivki i različitih tvrdnji, dok ostaje da se utvrdi ko je odgovoran za eventualno širenje spornih materijala.

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