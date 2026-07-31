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O sukobu Kristijana Golubovića i Kristine Spalević javnost ne prestaje da bruji, a sada se u sve umešao i Kristinin otac koji je žestoko udario na nekadašnjeg zeta.

Dok je učestvovao u zajedničkom TikTok lajvu sa ćerkom, i te kako je osudio Kristijanovo ponašanje.

Kristinin otac o Kristijanu nije imao lepe reči, već ga smatra megalomanom čiji postupci ne pričile godinama i životnom iskustvu kojima se konstantno hvali.

1/8 Vidi galeriju Kristijan i Kristina Spalević, porodično nasilje Foto: Screenshot, Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen Instagram

- To me je najviše šokirala kod nega. Imaš 60 godina, predstavljaš se kao kosmopolitan, da si prošao sve, da je pročitao 50.000 knjiga i nisi zaključio iz svega toga... Svaku knjigu koju ja pročitam i koja mi se svidi i koja mi se ne svidi, meni ostane neka poukla iz te knjige, ozbiljno, i to poruka koja je primenjiva. Tebi je u 21. veku glavna fora da li neko ima kosu, da li neko ima zube, to je nešto najniže. Prvo se zapitaj da li taj neko ima neku bolest, da li imaš novca da središ to. Lako je Kristijanu da odradi neki posao, aj govorim devedesetih, dođe sa 10, 20, 50 hiljada i genetika mu je fantastična, neverovatno je zdrav hvala Bogu, ali sve ostalo je mizerno. Prozivati nekoga, pa to su nas u osnovnoj školi učili da je ružno ismevati se fizičkim manama kod ljudi. Čovek je megaloman, samo da može da se priča da on sa 56 godina da još može da napravi decu - pričao je otac Kristine Spalević na TikToku.

Prikupljaju se dokazi

Podsetimo, protiv Kristijana Golubovića Tužilaštvo je formiralo predmet nakon što se u javnosti pojavio uznemirujući snimak za koji se sumnja da prikazuje usmrćivanje psa. Policija prikuplja dodatna obaveštenja, a o tome kako izgleda postupak utvrđivanja odgovornosti i koje kazne zakon predviđa govorila je advokat Jovanka Zečević u razgovoru za emisiju "Redakcija" sa novinarkom Ines Grk.

Foto: Kurir Televizija

- Ono što je važno reći jeste da je u ovoj fazi neophodno da se pribave dokazi koji ukazuju na to da je došlo do zlostavljanja i mučenja psa, jer je za to predviđeno krivično delo. Svaka vrsta zlostavljanja, mučenja, povređivanja ili ubijanja psa predviđena je članom 269 Krivičnog zakonika i za to je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do dve godine. Pored snimka koji postoji, vrlo je verovatno da će biti saslušan svedok koji je taj slučaj prijavio i objavio.

Nakon toga policija će dostaviti izveštaj tužilaštvu, koje će nastaviti postupak. Smatram da je veoma važno da se ovakvi slučajevi procesuiraju, jer govorimo o ozbiljnom krivičnom delu kada je reč o svakom obliku zlostavljanja životinja. To je nešto čemu mora da se stane na put, a dobro je što naš Krivični zakonik prepoznaje ovakvo ponašanje kao krivično delo. Ipak, kazna koja je trenutno propisana deluje prilično blago. Nadam se da će u budućnosti doći do izmena zakona i da će kazne biti strože, kako bi predstavljale ozbiljno upozorenje svima koji pomisle da na ovakav način postupaju prema životinjama - rekla je Zečević.

Foto: Printscreen Instagram

"Novčana kazna bila bi preblaga"

Na pitanje kakva kazna može da usledi ukoliko se utvrdi da je Golubović odgovoran, Zečević smatra da bi sama novčana sankcija bila nedovoljna.

- Ono što nas sada brine jeste činjenica da zakon predviđa novčanu kaznu ili kaznu zatvora do dve godine. Naravno, nisam ja ta koja sudi i odluku donosi sud, ali smatram da bi novčana kazna u ovakvom slučaju bila preblaga.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Golubović Foto: Screenshot, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir, ATAIMAGES, Boba NIkolić, Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Reč je o osobi koju, nažalost ili na sreću, prati veliki broj mladih ljudi. Upravo zato je važno da se pokaže da javna ličnost ne može i ne sme da se ponaša na ovakav način. Bilo bi dobro da eventualna kazna bude adekvatna težini onoga što je učinjeno. Nadam se da će ishod ovog postupka biti takav da svima bude jasno da niko nema pravo da naudi nijednom živom biću i da za takve postupke mora da odgovara - zaključila je advokat Jovanka Zečević.

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