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Prošlo je mnogo godina od razvoda Goce Tržan i Ivana Marinkovića, ali bez obzira na to, on i danas nosi epitet "Bivšeg muža Goce Tržan".

Od samog početka, Ivan je bio Gocin fan i to nikada nije krio, pa tako njihova priča dobija upečatljiv uvod i završava nesvakidašnjim raspletima. Ivan se jednom prilikom prisetio njihovih početaka.

Ovako su nekada izgledali zajedno:

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan i Ivan Marinković Foto: Marina Lopičić

Ivanova strana priče

- Iskreno, bio sam veliki Gocin fan, jedva sam čekao da je upoznam! Počeo sam da radim kao konobar u jednom kafiću u Beogradu 2005. godine, a uporedo sam prodavao firmiranu garderobu u butiku, gde mi se ostvarila velika želja!Goca je jednog dana došla tu i tad smo se prvi put videli. Onda je često svraćala i kupovala stvari od mene. Poverila se našoj zajedničkoj drugarici da joj se dopadam i tražila joj moj broj telefona - rekao je Ivan za domaće medije svojevremeno i istakao da nije verovao da može da je smuva.

- Nisam ni sanjao da ću uspeti da je smuvam, a kamoli da se oženim njom. Prvi se*s nam je bio u Domu skindikata, ali ne bih otkrivao tačno u kom delu dvorane i kako je sve izgledalo...

Venčanje

Ubrzo je došlo i do braka, a nakon što je par stao na ludi kamen i izgovorio večno "da", dobili su ćerku Lenu.

Ovako Lena izgleda otkako je porasla:

1/5 Vidi galeriju Lena Marinković na letovanju u Crnoj Gori Foto: Instagram

- Ubrzo posle venčanja, u aprilu 2007. Goca se porodila i dobili smo ćerku Lenu. To su bile godine kada smo se mnogo voleli. Priznajem, imali smo dosta trzavica i padova u braku, ali i mnogo lepih momenata, koje ću pamtiti ceo život - iskren je bio Ivan.

Gocina strana priče

Sa druge strane, tokom godina braka Goca je isticala kolika joj je podrška suprug, kao i da između njih strasti imao kao i prvog dana, a da svađa ima kao i u svakom braku, te da su sve krize uspeli da prebrode i da nije bilo razmišljanja o razvodu.

- Sigurno takvu stvar ne bih krila jer ne bih mogla da živim u farsi. Ivan je uz mene šta god da radim, i kritikuje me i pohvali kada to zaslužujem. Porodica mi nije nanela nikakvu štetu kada je reč o mojoj karijeri, uprkos tome što menadžeri pevačice često savetuju da takve stvari drže podalje od publike kako ne bi ostale bez posla - rekla je tada Goca za Story i dodala da veruje da su se izborili sa svim problemima.

1/4 Vidi galeriju Pevačica ume sebi da ugodi Foto: Preent Screen, R.Z./ATAImages, Printscreen/Instagram

- Da. Suprug mi je velika podrška i moj glas razuma. Moram priznati da je često u pravu, ali mene to saznanje užasno nervira i strašno se ljutim kada mi drži pridike, ne zato što mislim da mi ne želi dobro, već me pogađa što nisam najbolja u svemu.

Ozbiljna bolest

Tokom bračnog života, Ivan se susreo sa ozbiljnom bolešću, a Goca mu je u jednom trenuku spasla život.

- Ta njegova bolest je encefalitis, odnosno upala mozga, zbog koje se on u tim situacijama ponašao kao životinja i nije mogao da kontroliše postupke. Ispadala mu je hrana iz usta, red reči u rečenici mu se pomeša. Bukvalno sam mu spasla život tada, on kao ranjena životinja, muli, opirao se, tad sam dojila, kada je došla Hitna, i policija ga je morala odvesti zbog manifestacije bolesti.Vezali su ga lisicama i u gaćama izveli, policija je rekla da je za "Lazu", da ga vode tamo, ta bolest ostavlja nenormalne posledice, bio je na aparatima, kao u komi - rekla je ona u emisji ''Preživeli''.

Krah braka i medijski rat

Goca i Ivan su se razveli 2011 godine, a jedno drugo su krivili za ralog razvoda. Tada je njihovo prepucavanje postalo medijski rat.

Oni su zajedno u jednom intervjuu isticali koliko se vole, govorili o strasti i prevari za koju su tvrdili da ne postoji u njihovom odnosu, a onda se desio preokret. Njihov razvod odjeknuo je u javnosti kao bomba, a na Ivanove optužbe da je uhvatio Gocu u prevari šokirale su mnoge, dok je Tržanova tvrdila je do kraha braka došlo jer se Ivan odao porocima.

1/8 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Printscreen/Instagram

- U jednom momentu počeo sam da se ponašam kao detektiv. Pratio sam je i nahvatao je sa drugim muškarcem na delu! Pokušao sam da pređem preko toga, ali nisam uspeo… Zbog toga smo se i razveli. Zanimljivo je da je ona prva podnela zahtev za razvod iako sam je ja uhvatio u neverstvu. Priznajem da mi nije bilo lako zbog našeg rastanka. Porodice su pokušale da nas pomire, ali bezuspešno - rekao je tada Ivan, dok je Goca svojevremeno istakla da joj je Marinković napravio pakao od života.

- Posle svega nisam mogla da živim s nekim ko pije, kocka, mada i nisam znala ništa o tome, htela sam da popravim to sve, on nije imao kapacitet da svari mene i moju energiju, zato je bio nesrećan sa mnom, nisam u fazonu zato da je on kriv, oboje smo jer sam ja sipala pet litara vode u ovu malu čašu, koja nije mogla to da primi, preliva... Iako smo se dogovorili da bude bez medija, želeo je možda osvetu, i dalje sam, 11 godina posle, maltretirana, ja mogu da kukam sad, ali opet bih sve isto zbog ćerke. Ona je oplemenila mene u svakom smislu, sad ima 15 godina i vrlo je pri sebi. Ivan je njoj samo biološki otac. Onda smo dobile Rakija našeg, koji je voli, nekad kažem, više nego ja. Čak želi da studira produkciju jer je videla od Raše - rekla je za Telegraf Goca.

Goca: "Nisam želela da dođe do toga"

- Baš kao ni Ivan, ni ja nisam želela da dođe do ove situacije. Zna se da je za tango potrebno dvoje, pa i razvodu doprinose dvoje ljudi. Nije mi teško da priznam da sam kriva, ali svakako nisam jedina kriva, baš kao što nisam varala Ivana. Sad nije važno ko je koga ostavio, jer to neće promeniti stvar. Nemam nameru da sedim skrštenih ruku dok me pojedinci predstavljaju kao preljubnicu, jer ja to nisam. Da sam želela da varam, sigurno bih odavno izašla iz braka - pričala je tada Goca, dok je Ivan tvrdio da se upravo ona nije dovoljno trudila.

Ivan: Sve bih dao da spasem porodicu

1/5 Vidi galeriju Ivan Marinković Foto: Marko Karović

- Sve bih dao da spasem porodicu i u najtežim trenucima, ali neko drugi nije takav. U ovom slučaju moram da kažem da Goca iz sebi znanih razloga nije bila spremna da nešto popravi. Primetio sam da dete već uviđa neke razlike u načinu života. Ja sam taj koji odlazi, ja sam taj koji je ostavljen i sada u svakom slučaju postoji mogućnost da dete pomisli da sam ja napustio nju i Gocu. Ne znam nijednog muškarca koji se nije opijao posle razvoda sa ženom. Glupe su priče o tome da mi je Goca zatvarala vrata, da sam plakao ispred stana i slično.

Ivan se kasnije proslavio učešćem u rijalitiju, pa je zbog tih obaveza bio sprečen da provodi vreme sa ćerkom Lenom. U međuvremenu je dobio sina sa Miljanom Kulić. Spekulisalo se da su njegovi odnosi sa ćerkom loši, a jednom prilikom, on je govorio o svom odnosu sa Lenom:

1/7 Vidi galeriju Miljana i Ivan Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printsceen, Printscreen Instagram

- Lenu nisam video četiri godine. Komuniciramo preko poruka, ali ona nema želju da me vidi i ne želim da je opterećujem time. Javi mi se ponekad i pošalje mi poruku. Nedavno mi je pokazala šta je nosila na maloj maturi. Voleo bih da se ponovo zbližimo i češće viđamo - rekao je Ivan svojevremeno.

Danas, posle toliko godina, i dalje nije poznata prava istina, budući da oboje imaju dve verzije priče o krahu braka.

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