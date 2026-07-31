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Mnoge javne ličnosti pričali su o svojim prvim intimnim iskustvima, neke su otkrile da su to uradile iz čiste radoznalosti, dok su drugi istakli da su to uradili iz čiste ljubavi.

Posebno je mnoge šokirala priča Vanje Mijatović, zbog toga što je muškarac sa kojim je bila samo nastojao da je iskoristi.

-Bila sam jako zaljubljena u dečka sa kojim sam prvi put bila, međutim on je kao i 99 posto momaka bio skot pa me je samo iskoristio. A ja sam njemu pevala svadbu... Al' dobro, vreme leči sve, tako da mi nije bilo ništa teško. Bilo mi je drago, iako me baš povredio, rekla je Vanja jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić napravio problem Foto: MONDO/Matija Popović, Pritnscreen/Instagram, Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

Čola na livadi

Velika balkanska zvezda Zdravko Čolić je priznao da je prvi put imao intimne odnose na livadi.

- Prvi intimni odnos imao sam kao jako mlad, sa jednom čobanicom. To se desilo na livadi, pa nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rečica, čista idila. Tim seoskim devojkama koje su čuvale ovce sam kao dete iz grada bio jako simpatičan.

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Vesna šokirala izjavom

Vesna Zmijanac je jednom prilikom ispričala da je prvo intimno iskustvo imala sa nastavnikom matematike.

-Prvi intimni odnos imala sam sa svojim nastavnikom matematike, svojom tajnom ljubavlju. Naša veza bila je zaista ono što prava veza i treba da bude. Iako sam bila maloletna, izgledala sam starije za svoje godine. Šminka i garderoba doprinele su da se moje već oformljeno telo još bolje istakne. Razlika u godinama nije mi predstavljala smetnju - kazala je ranije.

kurir / alo

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