Slušaj vest

Vidno razočarana, Jelena Dinčić, inače supruga pevača Milana Dinčića, podelila je svoje iskustvo sa veterinarom nakon što se zabrinula sa svog psa kog je, kako kaže, dovela u kliniku potpuno zdravog.

Greška veterinara

Jelena Dinčić se oglasila na svom Instagram nalogu i podelila svoje razočaranje. Ona tvrdi da je u veterinarsku kliniku dovela potpuno zdravog psa, a da ga sada, kako navodi, zbog greške veterinara očekuje operacija. Tim povodom oglasila se na Instagramu, gde je detaljno opisala šta se, prema njenim rečima, dogodilo.

Foto: Printscreen Instagram

Kako je objasnila u objavama, psa je odvela u veterinarsku ambulantu zbog pregleda ušiju. Tvrdi da joj je tada savetovano da dođe narednog dana u međusmeni, kada će biti više osoblja koje će moći da ga pridržava tokom pregleda, s obzirom na to da pas nije sarađivao i pomerao se.

"Čula sam njegove urlike"

Sledećeg dana, kada su došli, poručili su joj da izađe napolje.

- Došli smo sutradan, a oni su ga tako jako stiskali i ko zna šta sve radili, pošto su meni rekli da izažem napolje, a ja sam čula njegove urlike. Da bi nakon 20 minuta rekli da su izvadili popino prase - rekla je Jelena, a potom otkrila dalje probleme koji su se nizali.

Kako je istakla, jedan od veterinara koji je bio prisutan upitao ju je da li je primetila da pas šepa, na šta je objasnila da njen ljubimac nije pokazivao nikakve znakove šepanja kada ga je dovela u kliniku. Kako tvrdi, usledio je odgovor koji ju je potpuno zatekao.

Foto: Printscreen Instagram

- On kaže: "Možda smo ga mi jako stisli i povredili", a ostali ćute. Ja kažem: "Pa najpre će to i biti", a on kaže: "Ako cvili, dovedi ga uveče da vidimo." Ja dođem posle tri sata, tražim rendgen i, gle čuda, kažu - izleteo kuk, mora operacija!

"Negiraju povredu"

- Pitam kako je to moguće, ušao je veseo, skakao, a sada mi kažete da je kuk iskočio i pravdate se kako je to "možda genetski, dešava se, bla, bla", jer negiraju povredu. I tako, sada moram da vodim psa na operaciju. Imam povređenu kucu koja trpi bolove i čeka je dug oporavak, i sebe koja od besa ne znam šta da im uradim - rekla je Jelena u objavi.

1/4 Vidi galeriju Milan i Jelena Dinčić Foto: Printscreen/Instagram, INSTAGRAM/JELENA DINČIĆ / SCREENSHOT

Ona se, potom, osvrnula na ponašanje osoblja klinike i najavila potencijane korake:

- Da se razumemo, svi greše, nema bezgrešnih, ali ljudski je reći: "Povredili smo vam psa, najmanje što možemo da uradimo jeste da mi snosimo troškove daljeg lečenja", a ne da se prave blesavi. Možda vam uskoro objavim i koja je klinika u pitanju, jer naši ljubimci kod njih nisu bezbedni ni voljeni - rekla je ona.

BONUS video: