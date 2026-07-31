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Pevačica Rada Manojlović je na svom Instagram profilu podelila fotografiju s plaže, na kojoj pozira u društvu zgodnog, mišićavog muškarca. Pevačica se skinula u beli bikini, pokazujući vitku figuru, a on je grli oko struka.

Na licu pevačice se ne vidi ni trunka šminke, a mnogi su komentarisali i njeno izvajano i zgodno telo, kao i trbušnjake na stomaku.

Ova fotografija je još jedan dokaz da Rada nema problem da se u javnosti pojavi u skroz prirodnom izdanju.

Foto: Printscreen

Rada Manojlović progovorila o svadbi sa dečkom: "Ne pitam se samo ja"

Pevačica Rada Manojlović nedavo je privukla pažnju javnosti kada je na aerodromu po nju stigao njen dečko, i to u luksuznom džipu.

Rada je bila vidno raspoložena, nasmejana i opuštena, a na pitanje o svadbi bila je iskrena.

- Dečka i dalje krijem, tako mi prija, fino mi je, ove godine neće biti svadba, bacili smo se na koncerte, ne pitam se samo ja. Kad bude došlo vreme znaćete. Ne smeta mu što se pominje moja i Milanova veza, ne bi ovoliko sve trajalo. Nismo zajedno ni previše, ni premalo. Harisu je kada smo bili zajedno jako smetalo prisustvo medija, on je jedva čekao da se povuče, vidim da se vraća i drago mi je. - rekla je Rada.

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