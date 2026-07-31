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Iako je danas njeno lice jedno od najprepoznatljivijih lica na estradi, put pevačice Indire Radić nije bio nimalo lak. Iako se istakla kada je kročila na javnu scenu, ubrzo je došlo do problema. Sve se preokrenulo kada joj je Saša Popović 1996. godine pružio ruku tokom njenog teškog životnog perioda.

Na samom početku svoje karijere, pevačica je sarađivala sa "Južnim vetrom", a potom 1995. izdala je album na kom se našla njena čuvena numera "Srpkinja je mene majka rodila". Upravo ta pesma je proslavila Indiru Radić.

Međutim, bez obzira na to što je otpevala hit, usledio je finansijski udarac kada je ostala bez dinara. S obzirom na to da nije znala kako da izađe iz nemile situacije, Indira se obratila Saši Popoviću, a ono što je on uradio, promenilo je njen život iz korena.

Ovako je Indira Radić izgledala nekada:

1/4 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Printscreen/Youtube, Screenshot, Printscreen

"Ja nemam para..."

- Indiru sam prvi put upoznao na jednoj turneji u Švajcarskoj, a prvu saradnju ostvario sa njom 1996. godine. Došla si u produkciju Zam, onako u patikama, farmericama i rekla: “Jel možete vi meni nešto da uradite, ja para nemam, ako može nešto da se uradi, uradite, ako ne, laku noć i doviđenja. Ja sam rekao da ću ti uraditi album i da se javiš prvog septembra - ispričao je Saša Popović u emisiji “Veče sa Indirom Radić” na “Grand” televiziji 2014. godine, prenose domaći mediji.

Indira Radić je, zatim, nastavila da niže svoje uspehe i vratila se poslu u kom je i danas vrlo uspešna.

Bila je na Sašinom spisku ljubavnica

Indira Radić progovorila je svojevremeno o tabu temi, koja je bila javna estradna tajna, te priznala da je i sama bila na spisku ljubavnica Saše Popovića o kome se pričalo da je osim poslovne saradnje, sa pevačicama praktikovao da ima i ljubavne odnose. Indira je tom prilikom u javnost iznela čak i detalje svog suočavanja sa Sašinom suprugom Suzanom Jovanović, koja joj je navodno priznala da zna za sve priče koje kruže, ali da je njoj najvažnije to što je, pored svih tih, baš ona Sašina zakonita žena.

1/12 Vidi galeriju Pevačica Suzana Jovanović, supruga Saše Popovića Foto: ATA images, Printsceen/Instagram

Suzana je o svemu tome znala

- U vreme kad je Saša već peti-šesti mesec bio oženjen Suzanom, ona i ja se nađemo zajedno na jednom letu. Otvorimo novine kad tamo - spisak Saletovih ljubavnica i među njima moje ime. Bože, koliko mi je bilo neprijatno. Onda ja kažem Suzani: "Eto, ti živiš sa Saletom. Verovatno ti je rekao neke stvari o sebi, a sigurno si ga pitala o meni. Verujem da te nije slagao, već da ti je rekao da se nikada nismo zabavljali. Onda meni Suzana baš iskreno kaže: "Znam ja, Indira, sve to, ali me ne interesuje. Meni je važno da sam baš ja od svih tih nabrojanih uspela da budem njegova žena!" - otkrila je devedesetih godina Indira, koja je tada iznela sve detalje svog odnosa sa Popovićem.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Marko Karović

- Sale je čovek koji svakoj ženi uputi kompliment i to je mnogo lepo jer se žena oseti poželjnom. Sale je, jednostavno, takav. U samom početku naše saradnje raščistili smo neke stvari. Rekli smo - zanima nas posao jer ćemo od toga svi profitirati. Već tada je pao dogovor. Osim posla - ništa više! Baš tako smo oči u oči definisali naš odnos. Sale nikada nije bio navalentan, uvek mi je govorio: "Indira, lepo izgledaš!" Kad god dođem u emsiju, on mi kaže: "Indrira, izgledaš savršeno! To, Indira!" On tako nastupa, ne samo prema meni, nego prema svim koleginicama. Ja Saleta izuzetno poštujem, ali moram da kažem da Saša Popović i ja nismo imali ništa, sem prijateljskog i poslovnog odnosa. On mi je jednom u šali rekao nešto što ću sada da ponovim jer znam da se neće ljutiti: "Indira, napravio sam ti dobru ploču, a ni pipnuo te nisam." - govorila je Indira svojevremeno.

Radićka se tokom razgovora u jednom starom intervjuu osvrnula na još jednu priču - kako je u to vreme Popović "obradio" sve pevačice na estradi sem nje i Sanje Đorđević.

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