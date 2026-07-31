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Reper Miloš Montana premijerno je predstavio spot za novu pesmu koja se zove "Pijana i trezna".

Sama pesma na prvo slušanje ulazi u uši, a muzika i reči pesme su neverovatno "zarazni".

Foto: Printscreen

U spotu je glavna ženska uloga poverena atraktivnoj Sari Spriwel, ali interesantno je da ženski glas koji se čuje u pesmi zapravo pripada Miloševoj sestri Tanji Srđević.

Režiser spota je Igor Plemić, Miloš je novom pesmom izazvao brojne pozitivne komentare fanova. A u linku pogledajte spot za pesmu "Pijana i trezna" izgleda i zvuči!

BONUS video: