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Reper Miloš Montana premijerno je predstavio spot za novu pesmu koja se zove "Pijana i trezna".

Sama pesma na prvo slušanje ulazi u uši, a muzika i reči pesme su neverovatno "zarazni".

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Foto: Printscreen

U spotu je glavna ženska uloga poverena atraktivnoj Sari Spriwel, ali interesantno je da ženski glas koji se čuje u pesmi zapravo pripada Miloševoj sestri Tanji Srđević.

Režiser spota je Igor Plemić, Miloš je novom pesmom izazvao brojne pozitivne komentare fanova. A u linku pogledajte spot za pesmu "Pijana i trezna" izgleda i zvuči!

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23:50
STARS 608 26.07.2026. Izvor: Kurir TV