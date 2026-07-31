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Pevačica Edita Aradinović je na svet donela devojčicu, a sada je porodičnim fotografijama oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama.

Novopečena mama uživa u prvim danima života svoje naslednice, a sada je pokazala kako provodi vreme sa njom i svojom sestrom Indi Aradinović, podelivši seriju slika.

U prvoj seriji, Edita i Indi su zajedno pozirale u kućnoj atmosfeti, dok je Indi naslonila glavu na rame svoje sestre. Iako se dugo spekulisalo o njihovom odnosu, izgleda da je sada sve u redu i da je njihova bliskost jaka.

1/5 Vidi galeriju Edita i Indi zajedno provode vreme sa Editinom bebom Foto: Printscreen Instagram

- A u međuvremenu... - zagonetno je napisala Edita u opisu ove fotografije i dodala srca. Po tome možemo zaključiti da su upravo ovi trenuci jako dragoceni.

- None naše - bio je opis na sledećoj objavi koja je osvojila najviše srca među pratiocima. Ponosna mama je pokazala nožice svoje bebe.

Još jedna fotografija zabeležila je nežan trenutak iz sobe. Indi, obučena u zelenu košulju, s ljubavlju se nadvila nad bebu koja leži na krevetu, dok je njeno lice u krupnom planu prekriveno velikim roze emotikonom u obliku srca. Na fotografiji se vidi kako nežno drži bebina stopala, čime je još jednom pokazala koliko uživa u ulozi tetke.

Ove emotivne fotografije otkrivaju nežniju i privatniju stranu Edite Aradinović. Daleko od reflektora, pevačica uživa u dragocenim trenucima provedenim sa sestrom Indi i svojom novorođenom ćerkom. Upravo takvi porodični momenti, ispunjeni toplinom i ljubavlju, pokazuju koliko joj znače najbliži i koliko su joj zajednički trenuci najveće bogatstvo.

"Tetka je voli najviše na svetu"

Podsećamo, nakon što se Edita Aradinović porodila, Indi se oglasila na društvenim mrežama i nije krila sreću zbog dolaska sestričine na svet.

Foto: Instagram

- Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svetu - napisala je Indi.

"Dojim svoju bebu"

Podsetimo, pevačica je otkrila da ćerku isključivo doji i da za sada ne koristi dohranu, ističući da im dojenje odlično ide i da je zadovoljna kako se njena naslednica razvija.

Foto: Preent Screen

- Situacija je sledeća. Ne kupujem doohranu, dojim je. Zorica (to joj je umetničko ime) je legendica koja mi pomaže i trudi se iako je na svet doneta carskim - napisala je ona.

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