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Zvezda večeri, Dino Merlin, stigao je na Olimpijski stadion „Asim Ferhatović Hase“, gde će održati prvi od tri rasprodata koncerta na Koševu.

Naša ekipa zabeležila je njegov dolazak na stadion uoči večerašnjeg spektakla koji će se odigrati pred desetinama hiljada fanova.

Na Koševu vlada sjajna atmosfera, a posetioci iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore već satima pristižu na stadion kako bi prisustvovali prvoj od tri koncertne večeri koje će obeležiti kraj jula i početak avgusta u Sarajevu.

00:07 Dino Merlin stigao na trodnevni spektakl Izvor: Kurir

Ovu julsku noć Dino je sa par minuta zakašnjenja otvorio pesmom "Da šutiš", a publika je od prve sekunde pevala zajedno sa pevačem.

Nakon što je otpevao i drugu pesmu "Kad si rekla da me voliš", obratio se publici sledećim rečima:

"Dobro mi došli dragi prijatelji, kakva je ovo noć, kakav prizor, je li ovo moje Sarajevo? Je li ovo moja mladost?"

Treća pesma koju je otpevao je pesma "Mi" sa svog poslednjeg albuma, a za sam kraj pesme ispaljen je veličanstveni vatromet koji je u publici izazvao opštu euforiju.

Sarajevo vrvi od ljudi

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

Večerašnji koncert prvi je u nizu od tri uzastopna nastupa koje će Dino Merlin održati na Koševu, potvrđujući još jednom status jednog od najvećih muzičkih imena ovih prostora.

Nezvanična procena je da će koncertu prisustvovati 60.000 ljudi, a prisutni tvrde da je grad nikad puniji, te da su privatni smeštaji prebukirani i popunjeni do poslednjeg mesta, a ulicima šeta reka ljudi. Inače, Merline je nedavno otvorio dušu o svom životu.

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