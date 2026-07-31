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Kroz život i odrastanje, pevača Jelena Vučković je menjala svoje mišljenje o roditeljima - ocu kompozitoru Radetu Vučkoviću, i majci Goci Božinovskoj. Bez obzira na to, Jelena danas ističe da su njeni roditelji uvek bili tu za nju.

"Ostajala sam po mesec dana kod bake"

- Moji roditelji su živeli zajedno i bili su veoma uspešni. Tata je kompozitor, a mama je pevala, dok je on stvarao. Imali su mnogo koncerata, puno su radili, ali čim bi pronašli malo vremena, bili su potpuno posvećeni meni. Bili su tu i kada su bili roditeljski sastanci i za sva druga važna dešavanja. Ja sam često odlazila kod bake i ostajala po mesec dana kod nje - počela je Jelena u emisiji "Demanti".

Ovako je Jelena nekada izgledala:

1/11 Vidi galeriju Jelena Vučković nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Dragan Kadić, Damir Dervisagic

"Milion puta sam se izvinila svojoj majci"

Kada je reč o odnosu njenih roditelja prema njoj tokom odrastanja, pevačica je otkrila da li joj je žao što ranije nije "sklopila kockice".

- Žao mi je što je tako. Milion puta sam se izvinila svojoj majci, a evo želim to da učinim i ovim putem, jer su je mediji mnogo napadali, a ona zaista nije zaslužila takav linč. Radila je i slala novac. Ko bi me odhranio da nije bilo nje i tate u to vreme? Bili su uz mene, a danas razumem i sve majke koje se bore. Sutra bih možda i ja morala svoje dete da ostavim kod majke - rekla je Jelena.

1/7 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

Bliska je sa ocem

Sa ocem je, kaže Jelena, vrlo bliska.

- Mi smo jako vezani. Dosta pričam sa njim o svemu i u svemu me podržava. Inteligentan je i pametan, mnogo razgovaramo, a umemo i da zapevamo. Mama bi sada rekla da sam ista otac! Tata i ja smo baš slični. Kažu da se otac i ćerka više vole, ali sada, kako sam starija, o svemu pričam sa majkom. Goca je stroga majka. Voli da budem savršena jer je perfekcionista, a i ja sam povukla na nju - izjavila je Jelena u pomenutoj emisiji.

1/5 Vidi galeriju Čuveni umetnik razume osećanja svoje ćerke Foto: Screenshot, Nenad Kostić, Printscreen/Happy, Nenad Kostić

"Za mnoge stvari je bila u pravu"

Podsetimo, Vučkovićeva je priznala i da li nešto zamera svojoj majci.

- Kad si tinejdžer nemaš puno pameti i mislis da si važan. Dosta stvari nisam ni znala, pa kad sam pričala sa majkom promenila sam mišljenje. Sad vidim da je za mnoge stvari bila u pravu, usmeravala me je na pravi put, ja sam došla u veliki grad, povuklo me je malo. Sada pričamo do kasno u noć, sa ove tačke gledišta, ne zameram joj ništa, sad je sve razumem...

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