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Goran Bregović se zahvaljujući bogatoj karijeri može pohvaliti imovinskom kartom koja se procenjuje na više od 35 miliona evra. Istaknuti muzičar je zarađeni novac tokom života ulagao u nekretnine, a među brojnim nepokretnostima, jedna njegova kuća se posebno izdvaja.

Luksuzna vila na Senjaku

Reč je o Breginoj vili na Senjaku, luksuznom beogradskom naselju. Mnogim prolaznicima zbog ove kuće zastaje dah, a muzičar upravo od te kuće ima dodatne prihode. Za ovu nekretninu se kaže da je jedna od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija. Kako smo jednom prilikom pisali, jedan snimajući dan kod muzičara u vili košta između 1.000 i 3.000 evra. Kuća se nalazi u jednoj prestižnoj ulici, a tu je snimana i serija "Državni službenik".

1/7 Vidi galeriju BREGA NA KUĆE I STANOVE DAO 35 MILIONA € Za jednu pukao 2.000.000 €, od vile na Senjaku zgrće OGROMNE PARE, vikendice mu ko DVORCI Foto: Ana Denda

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu.Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori - pričao je svojevremeno izvor za "Blic" i dodao:

Cena iznajmljivanja je striktna

1/8 Vidi galeriju Goran Bregović nekad i sad Foto: ATA images, Beta / Miloš Miškov, Printscreen Youtube / todorspin

- Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima. Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja. Jedan snimajući dan kod Gorana Bregovića košta između 2.000 i 3.000 evra, sve zavisi od nekretnine koju iznajmljuje. Cena snimajućeg dana je striktna, tako da ne postoje dodatni popust kada su pregovori sa njegovim timom u pitanju.

"Imam strah od siromaštva"

Brega je jednom prilikom otvoreno govorio o svojom strahu da će ostati bez novca.

1/5 Vidi galeriju Goran Bregović Foto: Eva Dukić, FULVIO BRUNO

- Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - rekao je svojevremeno za "Story" .

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