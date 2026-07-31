Milena Kačavenda dobila je poseban poklon od fanova pred emisiju 'Narod pita', a očekuju se i burni okršaji sa Janjušem i Rankovićem.
Stars
FANOVI MILENU KAČAVENDU OBASIPAJU POKLONIMA! Pred susret sa Janjušem i Anđelom Rankovićem dobila specijalni poklon
Slušaj vest
U večerašnjem izdanju emisije "Narod pita" kod voditelja Darka Tanasijevića gostuju Milena Kačavenda, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković, zbog čega svi očekuju da će ovo biti burna noć i puna žestokih okršaja.
Pred sam početak emisije na adresu zgrade televizije Pink stigao je specijalan poklon i to za Milenu Kačavendu.
Njoj su fanovi poslali kutiju s ružama, slatkišima i plišanim medama, a uz to je dobila i važnu poruku.
- Mali poklon, velika ljubav. Tvoje najglasnije i najluđe kumine hijene - napisala je Mileni njena podrška koja je prati već godinama.
Milena Kačavenda Foto: Kurir
Vidi galeriju
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši