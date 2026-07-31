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U večerašnjem izdanju emisije "Narod pita" kod voditelja Darka Tanasijevića gostuju Milena Kačavenda, Marko Janjušević Janjuš i Anđelo Ranković, zbog čega svi očekuju da će ovo biti burna noć i puna žestokih okršaja.

 Pred sam početak emisije na adresu zgrade televizije Pink stigao je specijalan poklon i to za Milenu Kačavendu.

Njoj su fanovi poslali kutiju s ružama, slatkišima i plišanim medama, a uz to je dobila i važnu poruku.

 - Mali poklon, velika ljubav. Tvoje najglasnije i najluđe kumine hijene - napisala je Mileni njena podrška koja je prati već godinama.

Milena Kačavenda Foto: Kurir

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 Pogledajte dodatni snimak:

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STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV