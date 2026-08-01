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Prvi od tri rasprodata koncerta Dina Merlina, koji je sinoć okupio desetine hiljada obožavalaca, obeležila je neprijatna situacija ispred stadiona Koševo. Dok je u gradu vladala praznična atmosfera, a publika s velikim nestrpljenjem iščekivala početak muzičkog spektakla, za nekoliko stotina fanova ovo veče završilo se velikim razočaranjem, piše Avaz.

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Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans

Dok su hiljade posetilaca bez problema ulazile na stadion, veliki broj ljudi ostao je ispred ulaza, uprkos tome što su, kako tvrde, posedovali ulaznice za koncert.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do problema sa ulaznicama.

Za sada nije jasno da li je reč o eventualnim duplikatima karata, mogućim zloupotrebama prilikom njihove preprodaje ili nekom drugom uzroku. Očekuje se da će više detalja biti poznato nakon što nadležni utvrde šta se tačno dogodilo.

Nezadovoljstvo okupljenih ubrzo je preraslo u glasno negodovanje. Tokom višeminutnog skandiranja ispred stadiona čulo se: "Dino, lopove!"

Među okupljenima bilo je i onih koji su na koncert doputovali iz drugih gradova i država, nadajući se da će prisustvovati jednom od najiščekivanijih muzičkih događaja godine. Umesto toga, mnogi su bili primorani da se razočarani vrate kućama, ne uspevši da uđu na stadion.

S obzirom na ogromno interesovanje i zakazana još dva nastupa, očekuje se brza reakcija organizatora da objasne uzrok ovog skandala i konačno ponude rešenje za prevarene fanove koji su ostali pred vratima Koševa.

Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Sarajevo vrvi od ljudi

Sinoćni koncert prvi je u nizu od tri uzastopna nastupa koje će Dino Merlin održati na Koševu, potvrđujući još jednom status jednog od najvećih muzičkih imena ovih prostora.

Nezvanična procena je da će koncertu prisustvovati 60.000 ljudi, a prisutni tvrde da je grad nikad puniji, te da su privatni smeštaji prebukirani i popunjeni do poslednjeg mesta, a ulicima šeta reka ljudi. Inače, Merline je nedavno otvorio dušu o svom životu.

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Dino Merlin stigao na trodnevni spektakl Izvor: Kurir