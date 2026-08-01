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Sinoćni, prva od tri zakazana koncerta Dina Merlina na Koševu, prošao je ne tako mirno, sa kolonom od više hiljada ljudi koji uz kupljene karte nisu uspeli da udju na stadion.

Foto: Preent Screen

Upravo ta činjenica ih je razbeznela, pa je na stasionu nastao pravi haos.

Njegov nastup zasenio je veliki skandal koji se dogodio! Naime, kako su prisutni rekli, Dino Merlin je besramno počeo da peva još dok je narod ulazio na stadion Koševo, a onda kada se kapacitet popunio, redari su ljudima pred nosem zatvorili ulaz

Iako su imali kupljene ulaznice, na hiljade ljudi je ostalo ispred, a onda je nastao pravi kurcšlus. Narod je počeo da besni i divlja, manja grupa je probila jedan ulaz, dok su ostali pokušali da preskoče zidine stadiona.

Sada je isplivao novi snimak, na kojem se vidi kako besni ljudi, penjući se uz pomoćne merdevine, pokušavaju da udju na stadion i sve vreme viču: "Dino, lopove".

Kruže užasni snimci

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

Prisutni ljudi tvrde da je na parterima jedan i dva ponestalo mesta te da je prodato više ulaznica nego što je kapacitet dopuštao, zbog čega su mnogi bili primorani da se vrate kućama.

"Ovo je sramota!", poručivali su ogorčeni posetioci, dok su pojedini okupljeni skandirali: "Dino, lopove".

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se i kako je deo mladića probio jedan od ulaza na stadion, dok su drugi preskakali zaštitne ograde pokušavajući ući na koncert.

Za sada se organizatori nisu zvanično oglasili o razlozima zbog kojih je veliki broj posjetilaca ostao ispred stadiona niti o navodima da je kapacitet partera bio popunjen.