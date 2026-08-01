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Pevačica Verena Cerovina ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, ovoga puta fotografijama u kupaćem kostimu koje je objavila na Instagramu.

Foto: Preent Screen

Verena je pozirala u elegantnom crnom bikiniju, istakavši vitku figuru i zavidnu liniju, a njeno izdanje izazvalo je brojne pozitivne reakcije pratilaca. Komentari da nikada nije izgledala bolje samo su se nizali ispod objave.

Fotografija je za kratko vreme prikupila više od 2.000 lajkova, dok su pratioci u komentarima nizali komplimente na račun njenog izgleda.

Crni kupaći kostim dodatno je istakao njenu figuru, pa su mnogi ocenili da je Verena ovim izdanjem još jednom oduševila fanove.

Pomagala u skrivanju odbeglog člana škaljarskog klana

1/7 Vidi galeriju Verena Cerovina Foto: Preent Screen

Podsetimo, Cerovina se 2024. godine našla u centru pažnje nakon što je uhapšena zajedno sa još jednom osobom zbog sumnje da je pomagala u skrivanju odbeglog člana škaljarskog klana Ognjena Orašanina, za kojim je bila raspisana Interpolova poternica.

Sud Bosne i Hercegovine tada nije prihvatio predlog Tužilaštva da joj odredi pritvor, pa se u daljem postupku branila sa slobode.

Verena je i ranije punila novinske stupce. Javnost je za nju čula još 2015. godine kada je njen bivši partner, prema pisanju medija, osuđen zbog nasilja u porodici nad njom, a kasnije i zbog otmice njihovog deteta koje je živelo sa majkom.

Rođeni brat joj je napadnut i izboden

1/4 Vidi galeriju Verena Cerovina Foto: Preent Screen

Inače, njen rođeni brat je u maju 2023. godine napdnut i ranjen hladnim oružjem od strane drugogo muškarca, nakon čega je završio u bolnici. Pevačica se tada oglasila i otkrila detalje, i tada je glasno opovrgla sve tvrdnje da joj je brat upetljan u kriminal.

"Tačno je da je izboden. Stabilno je hvala Bogu, van životne opasnosti. Saznala sam jutros", rekla je Cerovina.

Uprkos burnim događajima koji su obeležili njen privatni život i medijskim napisima koji su je pratili prethodnih godina, pevačica je nastavila da se bavi muzikom i danas je aktivna na društvenim mrežama, gde redovno deli trenutke iz privatnog života i izaziva brojne reakcije svojim atraktivnim fotografijama.