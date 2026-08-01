Od početka ovog leta nižu se koncerti počev od Niša, Makarske preko Trogira, Šibenika, do Biograda na moru, Krka i Banja Luke gde je Željko Samardžić nastupio preksinoć na tvrdjavi Kastel pred više od sedam hiljada ljudi, drugu godinu zaredom.

Neverovatna atmosfera i impresivna produkcija oduševili su sve prisutne, a društvene mreže su preplavljene fotografijama i video snimcima sa ovog koncerta.

S obzirom da je publika sve pesme horski pevala sa Željkom atmosfera je dovedena do usijanja...bile su to večeri za pamćenje.

Rekordne temperature vazduha su ovog leta povezane i sa rekordnim posetama Željkovih koncerata.

U Nišu priredio spektakl

Podsetimo, u subotu uveče je na Letnjoj pozornici u Nišu pod zvezdama održan prvi od najavljena dva koncerta pop zvezde Željka Samadržića. U dupke punoj Letnjoj pozornici održao se pravi spektakl, a pesme pop pevača izazvale su pravi vulkan emocija među vidno raspoloženom publikom, koja nije prestajala sa igrom i pevanjem skoro puna tri sata.

Zbog toga je naredni susret sa Nišlijama Samardžić zakazao za 21. jun na Svetski dan muzike.

Kao i svaki koncert pop ikone i ovaj se pretvorio od starta u pravu žurku, a ispunile su ga burne ovacije publike i pregršta emocija, od prvih taktova benda, a Samardžić nije ni ovoga puta propustio da se sa oduševljenim fanovima iz prvih redova pozdravi i rukuje!

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NEVEROVATNA NOĆ U BANJA LUCI

Od početka ovog leta nižu se koncerti počev od Niša, Makarske preko Trogira, Šibenika, do Biograda na moru, Krka i Banja Luke gde je Željko Samardžić nastupio preksinoć na tvrdjavi Kastel pred više od sedam hiljada ljudi, drugu godinu zaredom.

Neverovatna atmosfera i impresivna produkcija oduševili su sve prisutne, a društvene mreže su preplavljene fotografijama i video snimcima sa ovog koncerta.

S obzirom da je publika sve pesme horski pevala sa Željkom atmosfera je dovedena do usijanja...bile su to večeri za pamćenje.

Rekordne temperature vazduha su ovog leta povezane i sa rekordnim posetama Željkovih koncerata.