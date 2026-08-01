KASTEL PRETESAN ZA ŽELJKA SAMARDŽIĆA! Više od 7.000 ljudi pevalo uglas, Banja Luka gorela od emocija (VIDEO)
Od početka ovog leta nižu se koncerti počev od Niša, Makarske preko Trogira, Šibenika, do Biograda na moru, Krka i Banja Luke gde je Željko Samardžić nastupio preksinoć na tvrdjavi Kastel pred više od sedam hiljada ljudi, drugu godinu zaredom.
Neverovatna atmosfera i impresivna produkcija oduševili su sve prisutne, a društvene mreže su preplavljene fotografijama i video snimcima sa ovog koncerta.
S obzirom da je publika sve pesme horski pevala sa Željkom atmosfera je dovedena do usijanja...bile su to večeri za pamćenje.
Rekordne temperature vazduha su ovog leta povezane i sa rekordnim posetama Željkovih koncerata.
U Nišu priredio spektakl
Podsetimo,u subotu uveče je na Letnjoj pozornici u Nišu pod zvezdama održan prvi od najavljena dva koncerta pop zvezde Željka Samadržića. U dupke punoj Letnjoj pozornici održao se pravi spektakl, a pesme pop pevača izazvale su pravi vulkan emocija među vidno raspoloženom publikom, koja nije prestajala sa igrom i pevanjem skoro puna tri sata.
Zbog toga je naredni susret sa Nišlijama Samardžić zakazao za 21. jun na Svetski dan muzike.
Kao i svaki koncert pop ikone i ovaj se pretvorio od starta u pravu žurku, a ispunile su ga burne ovacije publike i pregršta emocija, od prvih taktova benda, a Samardžić nije ni ovoga puta propustio da se sa oduševljenim fanovima iz prvih redova pozdravi i rukuje!