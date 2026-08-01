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Sinoćni, prva od tri zakazana koncerta Dina Merlina na Koševu, prošao je ne tako mirno, sa kolonom od više hiljada ljudi koji uz kupljene karte nisu uspeli da udju na stadion.

Foto: Boba Nikolć

Dok su ispred stadiona trajali protesti i skandiranje nezadovoljnih posetilaca, Dino Merlin nije prekidao koncert. Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, pevač je sve vreme nastavio sa nastupom, ne osvrćući se na haos koji se odvijao ispred Koševa. I dok je revoltirana masa uzvikivala parole i pokušavala da uđe na stadion, na bini se program odvijao bez prekida, a Merlin nije javno reagovao na dešavanja ispred stadiona.

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

Kruže užasni snimci

Prisutni ljudi tvrde da je na parterima jedan i dva ponestalo mesta te da je prodato više ulaznica nego što je kapacitet dopuštao, zbog čega su mnogi bili primorani da se vrate kućama.

"Ovo je sramota!", poručivali su ogorčeni posetioci, dok su pojedini okupljeni skandirali: "Dino, lopove".

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se i kako je deo mladića probio jedan od ulaza na stadion, dok su drugi preskakali zaštitne ograde pokušavajući ući na koncert.

Za sada se organizatori nisu zvanično oglasili o razlozima zbog kojih je veliki broj posjetilaca ostao ispred stadiona niti o navodima da je kapacitet partera bio popunjen.