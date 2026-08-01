Slušaj vest

Milena Kačavenda, bivša učesnica tri sezone rijalitija "Elita", pojavila se sinoć u emisiji "Narod pita" u luksuznom stajlingu koji je odmah privukao pažnju.

Foto: Preent Screen

Odevena u crno od glave do pete, sa dve ruže u rukama, Milena je kroz dozu ironije poručila da je došla da "oda pomen" plasmanima Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića, koji su zajedno sa njom gostovali u emisiji.

Osim provokativne izjave, pažnju je privukla i skupocena modna kombinacija, a Kačavenda je bez zadrške otkrila koliko je platila svaki komad koji je nosila.

- Kapica 200 evra, minđuše 5000, prsten 15 000, drugi 20 000, sat 40 000, star 25 godina. Haljina 1 800, sandale 1 500 i tašnica koja mi nije pri ruci 3 000 - rekla je Kačavenda za "Pink" pre emisije.

"Nisam pala u nesvest zbog Anđelovih fotografija"

1/6 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Kurir

Milena Kačavenda je u svom prepoznatljivom stilu, bez dlake na jeziku, otkrila sve o odnosima koji intrigiraju javnost. Ona je bez zadrške udarila na Janjuša i Anđela Rankovića za kog tvrdi da joj je slao nage fotografije.

Pored toga, Kačavenda je šokirala javnost svojim drastičnim finansijskim uslovima za ulazak u jubilarnu "Elitu 10".

- Kada sam izašla primetila sam da neki nemaju podršku kakvu ja imam, govorili su da ću završiti u ludnici. Anđelo i Janjuš će mi biti zahvalni sad kada smo napolju da provedu sa mnom vreme i da dišu isti vazduh. Videćemo večeras ko će imati šta da kaže. Mlađi sin je skupio herca i dovezao me je večeras, ja volim da bude tematično veče kada ja dolazim, pa sad razmišljam da bi možda bivši muž sledeći put bi mogao da me doveze. Može da me doveze i Zvezdan Slavnić, on je jedan top drug, nikada nije rekao ružnu reč za mene, on je za poštovanje - rekla je Milena, pa nastavila da priča o drugim aktuelnostima:

"Ja bih volela da uđu Maja i Asmin"

Podsetimo, Filip Car je drugi učesnik koji je potpisao ugovor za "Elitu10", pa je tim povodom i Kačavenda prokomentarisla:

- Filip Car mi je top, nadam se da će sezona deset biti top, ovaj fejk je svima dozlogrdio. Ja bih volela da uđu Maja i Asmin. Ove sezone sam izbalansirala psihofizički. Ja uživam sada sa svojim prijateljima i psom u svojoj bašti. Vanja Živić mi nije vratila dug. Kada je u pitanju deseta sezona, ne tražim neke posebne uslove, ali pošto sam ja zvezda tražila bih pola miliona evra, a pristala bih i na malo manje i da budem u apartmanu - pričala je Milena.

- Kada mi je Anđelo poslao gole slike, nisam nešto pala u nesvest. Dugo godina sam živela sa višim plasmanom. Ne volim ljigavke, mene lože muškarci, kod Janjuša sam pogrešila. Čovek se uči dok je živ, ja sam svoju cenu platila. Ja sam žena koja stoji iza svih svojih odluka i postupaka. Ništa ne bih promenila, to je moj život, to sam ja. Ja sam mnogim ženama dobra lekcija. Milsim da su ženomrzci sve više prisutni - završila je Kačavenda, koja je oplela nedavno i po Asminu Durdžiću.