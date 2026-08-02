Slušaj vest

Ljiljana Jevremović, jedna od najpoznatijih domaćih tekstopisaca, ostvarila je brojne uspehe tokom karijere, ali danas vodi znatno mirniji život, daleko od estradnih reflektora. Radi kao prodavačica, a svakodnevne obaveze završava poput većine građana – koristeći gradski prevoz.

Foto: Privaatna arhiva

To potvrđuju i fotografije do kojih je došao Kurirov paparaco. Ljiljana je najpre uslikana na autobuskom stajalištu dok je čekala prevoz ka centru grada, a po dolasku trolejbusa ušla je, pronašla mesto i odvezla se do poslednje stanice na Slaviji, odakle je nastavila peške.

Njeno prisustvo privuklo je pažnju pojedinih putnika, koji su je sa iznenađenjem prepoznali, ali Jevremovićeva nije obraćala pažnju na poglede i mirno je nastavila svojim putem.

Podsetimo, Ljilja je nedavno u iskrenoj ispovesti za Kurir otkrila i mnoge nepoznate detalje iz života poznatih, ali i priznala da dobija pristojnu sumu novca na godišnjem nivou na ime autorskih prava od pesama koje je napisala.

1/4 Vidi galeriju Ljiljana Jevremović pronašla svoju sreću Foto: Kurir

"Zvala me je Vesna Zmijanac"

Napisala je velike hitove za naša najveća muzička imena, a danas je otkrila da li je u kontaktu sa njima i koliko zarađuje kao tekstopisac.

- Vesna Zmijanac me je zvala pre koncerta. Napisala sam joj pesmu “Sokole”, koja je bila uspešna, ako sam bilo kome napisala pesmu koja je bila uspešna, naravno da će želeti da sarađujemo ponovo. Tako da, tad sam joj obećala, pa opet nešto sam odužila sa ovim trgovačkim poslom. Rekao bi čovek da zarađujem milijarde, ali ne. To je pristojna plata za dobrog trgovca. Vesna mi je pred koncert mi je poslala samo tri srca, iz neba, valjda je mrzelo da piše i bila je zauzeta. Ja sam to shvatila kao poziv na koncert, ali opet treba da joj se javim. Rajović je zvao, razgovarali smo pre par meseci. Dragana Mirković već pre godinu dana. Obećala sam i njoj, ja samo tako obećavam. Ali nikako da se dogode okolnosti da mogu stvarno da stanem iza onog što im budem uradila - ističe Ljiljana, a na pitanje da li je teško da se sa pevačima dogovori oko cene, kaže:

1/5 Vidi galeriju Ljiljana Jevremović i Dragan Kojić Keba turbulentan odnos Foto: Kurir Televizija, Pritnscreen/Instagram

- Situacija je takva da autori tekstova zarađuju dobro, i naročito dobro zarađuju ako se pesma zavrti. Što se tiče Srbije, te tantijeme prilično dobro naplaćene. Tako da može da se živi samo i od slušanja pesama ako su hitovi. Ako su hitovi tri decenije, kao što ja imam tu sreću da kod najboljih vokala imam Zoricu Brunclik, Mirković Dragana, Snežana Đurišić, Ana Bekuta, kod Brene. Kod Dragane se i dan-danas na koncertima pevaju “Vetrove tuge”, “Nije tebi do mene”, “Sve bih dala da si tu”, autor sam kod Bekute “Ni čula te ni videla”, kod Đurišićke “Zoro sestro”, “Dunjo mirisna” kod Zorice Brunclik, kod Radiše Uroševića. Marinka Rokvića, Šaka Polumentu. “Udahni duboko” od Nina Rešića, od Rođe Rajčevića, traže mi se kaveri, ne mogu da postignem da ispregovaram sve.