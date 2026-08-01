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Prema pisanju domaćih medija, jedan od posetilaca koji je uspeo da uđe na sinoćni koncert Dina Merlina na stadionu Koševo tvrdi da je tek po dolasku na svoje mesto shvatio da je prevaren, jer su, kako navodi, karte za ista numerisana sedišta bile prodate dvema različitim osobama.

Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans

Podsetimo, sinoć je ispred stadiona nastao potpuni haos kada veliki broj ljudi, koji tvrde da su imali uredno kupljene ulaznice, nije uspeo da uđe na koncert. Nezadovoljni fanovi pokušavali su da probiju ulaze na stadion, dok se ispred Koševa orilo skandiranje: "Dino, lopove!"

Kako dalje pišu domaći mediji, pojavio se i dokaz koji, prema tvrdnjama posetilaca, ukazuje da su pojedina numerisana sedišta bila prodata više puta, što je dodatno podgrejalo sumnje da je došlo do ozbiljnih propusta u organizaciji ili prodaji ulaznica. Za sada se organizatori nisu zvanično oglasili povodom ovih navoda.

- Evo karte od nas i od ljudi koji su vec bili na našim mestima. I mi i oni su kupili karte u Magazi - objasnio je dečko.

- Vidi se isto mesto, red broj a serijski broj drugaciji...

Merlin pobegao sa scene

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Što se tiče ulaza prvog, sat vremena stajali jer su napravili samo 3 prolaza ... i kad je skoro stampedo nastao samo su pustili da ljudi prodju znaci mogao si atomsku da uneseš... bez ikakve kontrole

- Tek na ulazima na stadion su skenirali, karte a i tu je kontrola ova kao sigurnosna skoro nikakva bila... znači fijasko totalni i onda nas dočekalo ovo sa kartama istim. I nismo bili jedini slucaj kako smo čuli okolo, plus sa ovim ljudima što nisu uopšte ni ušli...

- E, tako, i meni je jako lepo. I sad ovako ću vam nešto reći: Tako mi je lepo! Kada sam bio, tamo nekih 12 ili 13 godina - dok je on to govorio, počelo je skandiranje "Dino lopove" i na stadionu.

- Ovde na stadionu su se igrale velike utakmice - i tu je Merlin stao začuđeno gledajući

Zbog sve jačeg skandiranja, Merlin je stao pa prvo iznenađeno gledao u daljinu, i čini se, ništa mu nije bilo jasno.

On je zatim napustio scenu i krenuo ka nekom iz svog tima, gde se video prekida.