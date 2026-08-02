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Aleksandra Mladenović od malih nogu je sanjala da postane pevačica, a prve muzičke korake napravila je već sa 11 godina. Vremenom je izgradila uspešnu karijeru i postala jedna od zapaženijih zvezda „Granda“, iza koje stoje dva uspešna albuma.

Foto: Marko Karović

Iako danas uživa u plodovima svog rada i poseduje dve nekretnine na atraktivnim lokacijama u Beogradu, Aleksandra nije zaboravila svoje korene. Odrasla je u selu Samarinovac kod Žitorađe, a često je isticala da se ne stidi svog detinjstva i skromnog života na jugu Srbije.

Pevačica je svojevremeno otkrila da je kao devojčica obavljala različite poslove, a jedan od prvih honorara zaradila je upravo radeći na njivi.

-Prvi novac sam zaradila kad sam pomagala roditeljima na njivi. Tad su nam davali pare da kupimo čokoladu, sladoled… To je prvi zarađani novac od tate i mame. Nosila sam lubenice- priznala je svojevremeno za Grand i otkrila da se u životu najviše plaši zmija i leta avionom.

Na pitanje šta nije volela na sebi, odgovorila je:

–Svoje grudi koje su bile bukvalno male kao paradajz.

Inače, pevačica Aleksandra Mladenović privukla je veliku pažnju javnosti ne samo svojim pesmama, već i burnim ljubavnim životom.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Mladenović Foto: Printscreen/Instagram, Promo

Uživa u Beogradu na vodi

Podsetimo, trenutno živi u nekretnini u Beogradu na vodi vrednoj pola miliona evra, dok drugu nekretninu izdaje. Aleksandra je već dugo žiteljka glavnog grada, ali u svakoj prilici s ponosom ističe da je odrasla u selu Samarinovac, kod Žitorađe, gde joj i danas žive roditelji i brat sa svojom porodicom. Ona svaki slobodan trenutak koristi da poseti rodno mesto, a ne libi se i da zasuče rukave i barabar sa članovima familije obavlja poljoprivredne poslove.

Ona je od malena bila uključena u sve, te joj tako nijedan posao na selu nije stran.