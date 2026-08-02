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Indira Radić godinama uspeva da svoj privatni život sačuva daleko od očiju javnosti, posebno kada je reč o porodici, pa mnogi ne znaju da ima sina.

Indira Radić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica sa dugogodišnjim partnerom ima naslednika Severina, o kome se retko govorilo u medijima.

Njegov otac i bivši suprug pevačice svojevremeno je, kako se navodi, bez njenog znanja odveo sina u Bosnu, nakon čega je Indira morala da zatraži pomoć suda kako bi ga vratila. Posle velike borbe uspela je u tome, a Severin je potom nastavio život sa majkom.

Njihov sin je uz Indiru odrastao sve do 2021. godine, kada je uplovio u bračne vode sa Ruskinjom Elinom. Par je još 2017. godine dobio sina.

- Postala sam baka jednog prelepog dečaka koji se zove Mihael. Neka je on nama živ i zdrav i neka se rađaju deca, jer su ona najveće bogatstvo na svetu - izjavila je Indira tada, a zatim opisala kako je saznala za Severinovu izabranicu:

- Jednog dana kaže on meni: "Idem do Moskve". Prvo sam pomislila da ide u hotel u centru grada i upitala sam ga šta će tamo, a on mi je odgovorio na to: „Ne, mama, ja idem u Rusiju.“ Otišao je na tri dana da vidi Elinu. Kad se vratio, stalno su pričali putem video poziva, i shvatila sam da je to ljubav - ispričala je jednom prilikom pevačica i dodala:

- Svaki put kad bih se za vikend ukrcala u avion, da nastupim u Švajcarskoj ili Nemačkoj, on bi odmah odleteo u Moskvu. To je krio od mene, pozajmljivao je novac od prijatelja da ja ne saznam.Onda je jednog dana rekao da se ženi - ispričala je Radićeva svojevremeno.

1/6 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Print Screen, Instagram

"Smetao joj život u Beogradu"

Podsetimo, pevačica se odselila sa Banovog brda, gde je godinama živela, na planinu nedaleko od prestonice, a koliko joj život tamo prija, svedoči i činjenica da ne planira da se vraća u svoj luksuzan stan u Golf naselju.

Kako nije previše udaljena od Beograda, ona s Kosmaja redovno odlazi na nastupe u dijaspori, što joj savršeno odgovara.

- Indiri je u poslednje vreme počeo da smeta život u Beogradu. Rešila je da sebi kupi kuću na Kosmaju, koji nije daleko od Beograda, a koji je za mnoge pravi mali raj na zemlji. Mnogi poznati su se skućili tamo i kupili kuće, pa tako i Indira. Tamo joj je sve potaman. U grad ide samo kad mora, a u stanu u kome je godinama živela sad stanuje njen sin Severin sa svojom suprugom Ruskinjom Elinom s kojom ima sina Mihaela. Tamo je organizovala život po svojoj meri, ima svoj mir koji joj je preko potreban. Ima i malu bašticu, baš uživa. Odatle odlazi i na nastupe koje ima u Beogradu i dijaspori, sve joj je blizu - pričao je naš sagovornik svojevremeno.