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Saša Matić vlasnik je vredne nekretnine u Perastu, na crnogorskom primorju. Reč je o vili iz 18. veka smeštenoj uz samu obalu, koja ima i značajan istorijski značaj.

Prema dostupnim podacima, kuća je nekada pripadala porodici Balović, a tokom letnjih meseci u njoj je kao njihov gost boravio Petar Petrović Njegoš.

Čarobna vila u Perastu

Matić je istakao da rado posećuje Perast i da se u tom mestu oseća posebno prijatno, ali da mu je ove godine zbog brojnih obaveza bilo teško da izdvoji vreme za odmor.

- Planirao sam da juče odem na dva dana u vilu, ali je taj plan u poslednjem trenutku propao - rekao je pevač.

Foto: Kamarad produkcija

Govoreći o istoriji nekretnine, Matić je naveo da mu predstavlja posebnu čast što može da boravi u prostoru koji je povezan sa jednim od najznačajnijih srpskih pesnika i filozofa, zbog čega svaki odlazak u vilu za njega ima dodatnu vrednost.

Foto: Printscreen/Vijest

- Znate da je tamo gde ja letujem nekada letovao Njegoš. Sad, kad odem tamo, kao da on letuje, otprilike se tako osećam. Ja se uvek osećam moćno i to je jedan od uslova da se osećam kako treba. Ne volim tamo da idem stalno, najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše.

1/4 Vidi galeriju KAMENA VILA IZ 18. VEKA U PERASTU RAJ SAŠE MATIĆA: 2 sprata, 4 sobe, PROSTRAN SALON, u njemu je Njegoš napisao ovu ljubavnu pesmu Foto: Printscreen/Vijest

Istorijski značaj

Prema istorijskim podacima, u toj kući je svojevremeno boravio Petar Petrović Njegoš, a upravo se za to mesto vezuje nastanak njegove jedine ljubavne pesme, „Noć skuplja vijeka“, poznate i pod nazivom „Paris i Helena“, koju je napisao 1844. godine.

Ova kamena građevina podignuta je u 18. veku i smeštena je neposredno uz more. Prostire se na dva sprata, ima četiri sobe i prostrani salon, zadržavajući autentičan izgled karakterističan za stare primorske palate.

Na ulazu u vilu i danas se nalazi spomen-ploča koja podseća na činjenicu da je u njoj nekada boravio Njegoš, čime je ova nekretnina stekla posebno mesto u kulturnoj istoriji Perasta. Danas je vila mesto u kojem Saša Matić provodi vreme sa porodicom kada boravi na crnogorskom primorju.