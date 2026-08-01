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Kolona ljudi nije ušla na njegov nastup iako su karte bile uredno kupljene. Upravo ta činjenica je razbesnela publiku, pa je na stasionu nastao pravi haos.

Skandal

Dok su ispred stadiona trajali protesti i skandiranje nezadovoljnih posetilaca, Dino Merlin nije prekidao koncert. Prema snimcima koji kruže društvenim mrežama, pevač je sve vreme nastavio sa nastupom, ne obazirući se na haos koji se događa.

Horda ljudi pokušavala je da dođe do svojih mesta, a neki su i preko reda uletali na stadion.

Koncert Dina Merlina:

00:22 Skandal na koncertu Dina merilina Izvor: Kurir

Iz publike se moglo čuti: "Dino, lopove" kao i mnoge druge pogrdne reči, ali pevača to nije omelo da nastavi sa programom što je dodatno razbesnelo publiku.

Iste karte

Prema pisanju domaćih medija, jedan od posetilaca koji je uspeo da uđe na sinoćni koncert Dina Merlina na stadionu Koševo tvrdi da je tek po dolasku na svoje mesto shvatio da je prevaren, jer su, kako navodi, karte za ista numerisana sedišta bile prodate dvema različitim osobama.

Kako dalje pišu domaći mediji, pojavio se i dokaz koji, prema tvrdnjama posetilaca, ukazuje da su pojedina numerisana sedišta bila prodata više puta, što je dodatno podgrejalo sumnje da je došlo do ozbiljnih propusta u organizaciji ili prodaji ulaznica. Za sada se organizatori nisu zvanično oglasili povodom ovih navoda.

- Evo karte od nas i od ljudi koji su vec bili na našim mestima. I mi i oni su kupili karte u Magazi - objasnio je dečko.

- Vidi se isto mesto, red broj a serijski broj drugaciji...

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Puno Sarajevo

Sinoćni koncert prvi je u nizu od tri uzastopna nastupa koje će Dino Merlin održati na Koševu.

Nezvanična procena je da će koncertu prisustvovati 60.000 ljudi, a prisutni tvrde da je grad nikad puniji, te da su privatni smeštaji prebukirani i popunjeni do poslednjeg mesta, a ulicima šeta reka ljudi.