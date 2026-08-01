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Emir Brunčević održao je prošle noći još jedan u nizu uspešnih nastupa, ali jedan trenutak naterao je ljudima u punom klubu u kom je pevao, suze na oči.

Najemotivniji trenutak

Naime, jednom od trenutno najtraženijih domaćih pevača na nastup su došli njegovi najverniji fanovi - otac sa ćerkom i sinom. Oni su Emirovi gosti na njegovim nastupima kada god su u prilici, a prošle noći pojavili su se i u majicama sa njegovim likom.

Međutim, malo ko je do sada znao tužnu priču koju ova porodica nosi sa sobom. Dečicu je majka ostavila, pa je otac jedini taj koji brine o njima.

1/5 Vidi galeriju Emir Brunčević Foto: Privatna Arhiva

Otac ronio suze

To je rekao i sam Emir, pre nego što im je otpevao pesmu zbog koje je otac dece ronio suze dok ga je grlio.

- Ja ću da otpevam jednu pesmu za Džaleta, njegovu ćerku i sina. Malo je tužno... Jedna pesma specijalno za njih troje... Njih dvoje je majka ostavila kad su bili mali, ali otac je tu. Oni su moji najveći fanovi! Za njih troje, je l' može jedan aplauz? - rekao je Emir, a onda je seo između njih i zapevao tužnu pesmu malo poznatu širim masama, čiji jedan deo glasi:

"U srce dirne

Kada zovne: "Oce!",

Što krivo je dijete,

Da bude siroče..."

Snimak pogledajte u nastavku:

01:57 Emotivan nastup Emira Brunčevića Izvor: Kurir