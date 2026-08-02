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Iako su tokom zajedničkog života prolazili kroz brojne uspone i padove, Marko i Marija Bulat pokazali su da su uspeli da odole velikim životnim izazovima i sačuvaju svoj brak. Njihova ljubavna priča godinama je bila pod lupom javnosti, a turbulencije kroz koje su prolazili često su bile tema medija. Ipak, uprkos svemu, ostali su zajedno i dokazali da ih ni najteži periodi nisu razdvojili.

Iskrena emocija

Da među njima i dalje postoje ljubav, poštovanje i bliskost, pevač je pokazao najnovijom objavom na društvenim mrežama. Marko je podelio zajedničku fotografiju sa Marijom, uz koju je jasno stavio do znanja koliko mu je supruga važna i koliko ceni sve što su zajedno prošli.

Jači kad su zajedno

1/5 Vidi galeriju Ljubav pobeđuje Foto: Privatna arhiva, Kurir, ATAIMAGES, Instagram printscreen/Marko Bulat

Njegova objava izazvala je veliku pažnju pratilaca, a mnogi su u komentarima istakli da se na fotografiji vidi iskrena povezanost i emocija koja nije nestala uprkos problemima sa kojima su se suočavali. Brojni fanovi pružili su im podršku i poručili da su pravi primer da ljubav može da opstane i onda kada naiđu teški trenuci.

Teški trenuci

Marko i Marija su tokom godina prolazili kroz svojevrsne životne brodolome, suočavali se sa iskušenjima koja bi mnoge parove udaljila, ali su uspeli da pronađu snagu da ostanu jedno uz drugo. Upravo zato pevačeva objava mnogima deluje kao poruka da su poverenje, podrška i međusobno poštovanje važniji od svih prepreka koje život može da donese.

Iako svoj privatni život ne iznose često u javnost, ovoga puta Marko je želeo da pokaže koliko voli i poštuje svoju suprugu, naglašavajući da su godine zajedničke borbe samo dodatno učvrstile njihov odnos.