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O svom turbulentom ljubavnom životu, Zlata Petrović je uvek otvoreno govorila,a nedavno je govorila o tome kako joj se udvaraju muškarci, ljubavnim kombinacijama za jedno veče, svojoj prošlosti koja i dalje intrigira javnost.

Ljubavno stanje

Pevačica je nedavno otkrila da je trenutno slobodna.

– Moje ljubavno stanje je nikakvo. Trenutno nemam emotivnog partnera, ali to tako biva kada si zadovoljan na ostalim poljima. Uvek mora nešto da fali i da žulja. Nikada nisam krila svoje partnere, pa ne znam zašto je moj ljubavni život toliko zanimljiv. Kad ga imam, kažem, kad ga nemam, ćutim i trpim – rekla je kroz smeh Zlata, i priznala da ne bi imala problem da uđe u ljubavni odnos sa znatno mlađim muškarcem.

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Foto: Petar Aleksić

U ljubavi pravila ne postoje i niko ne treba gleda godine. Ne bi mi smetalo da nađem dečka koji je mlađi od mene, pa sve i da je mlađi deset godina. To što sam starija, ne znači da sam za bacanje – rekla je pevačica, i priznala da nema ništa protiv se*s-kombinacija.

"Najgore je kad žena ima samo jednog muškarca"

Zlata Petrović Foto: Kurir, Printscreen

– Zašto da osuđujemo seks na jednu noć ako nekome to prija. Svako je gospodar svog života. Pa i ja sam s Pejom prvu noć legla u krevet, bila je kombinacija i mi smo dobili dete, a kasnije postali muž i žena. Pravila ne postoje. Volim ljude koji znaju dosta i prođu sve. Najgore je kad žena ima samo jednog muškarca – navela je Petrovićeva.

Kurir/Grand

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