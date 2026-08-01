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Nakon neprijatnih scena koje su obeležile prvi od tri rasprodata koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, kada deo publike uprkos važećim ulaznicama nije uspeo da uđe na parter pre početka nastupa, organizatori su se zvanično oglasili i ponudili rešenje za oštećene posetioce.

Neprijatnost

Veliki broj fanova ostao je ispred stadiona zbog gužvi i otežanog pristupa parteru, što je izazvalo nezadovoljstvo i brojne reakcije na društvenim mrežama. Organizacija koncerta sada je saopštila da će svim posetiocima koji su u petak imali problem sa ulaskom biti omogućeno da svoje ulaznice iskoriste za koncert koji će biti održan u nedelju, 2. avgusta.

-Povodom situacije u kojoj jedan deo publike sa važećim ulaznicama za parter u petak, nažalost, nije uspeo pravovremeno da uđe na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica da u potpunosti uživaju u ovom spektaklu Dina Merlina-stoji u saopštenju koje nam je stiglo na mejl.

Kako je navedeno, svi posetioci koji su imali problem sa ulaskom treba da svoju ulaznicu pošalju na adresu info@adriaticket.ba najkasnije do 20 časova 1. avgusta, kako bi im bila produžena validnost za koncert u nedelju.

Organizatori su izrazili žaljenje zbog situacije koja je izazvala razočaranje kod dela publike.

-Iskreno žalimo zbog neprijatnosti i razočaranja koje je deo naše publike doživeo. Uprkos značajnim i višemesečnim organizacionim pripremama i uloženom trudu da događaj protekne na najvišem nivou, došlo je do situacije koju nismo želeli niti planirali. Svesni odgovornosti prema našoj publici, želimo da ponudimo konkretno rešenje- poručili su iz organizacije.

Razrešena misterija

1/5 Vidi galeriju Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

Istovremeno su odbacili tvrdnje da je problem nastao zbog prekomernog ili duplog broja prodatih ulaznica za parter.

-Kategorički odbacujemo sve insinuacije da je do ove situacije došlo zbog prekomernog ili duplog broja prodatih ulaznica za parter. Sve ulaznice distribuirane su u skladu sa predviđenim kapacitetima i važećim standardima-tvrde organizatori.

U saopštenju se navodi da je do problema došlo zbog kombinacije više logističkih faktora. Konfiguracija stadiona omogućava pristup parteru samo kroz jedan ulaz, takozvani atletski ulaz, čiji su kapacitet i protočnost ograničeni. Dodatni problem predstavljalo je to što je veliki broj posetilaca stigao neposredno pred početak koncerta, uprkos ranijim apelima da se dolazak planira ranije. Organizatori tvrde i da su pojedini posetioci dolazili na ulaze koji nisu odgovarali njihovim ulaznicama, što je dodatno usporilo protok ljudi i stvorilo gužve na ključnim pristupnim tačkama.

Svi detalji

U saopštenju je priznato i da je bilo propusta u operativnoj koordinaciji na terenu, uključujući nedovoljno efikasno usmeravanje posetilaca u datim okolnostima.

-Zbog svega navedenog donesena je odluka da se kupcima ulaznica za parter u petak, koji nisu bili u mogućnosti da uživaju u ovom spektaklu, obezbedi alternativno rešenje za koncert u nedelju 2. avgusta-stoji u obraćanju.

Očekuje se da će organizatori u narednim danima dodatno pojačati koordinaciju i kontrolu pristupa stadionu kako bi preostala dva Merlinova koncerta protekla bez sličnih problema i kako bi publika mogla da uživa u jednom od najvećih muzičkih događaja godine.