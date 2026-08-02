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S obzirom da su se voditeljka i beba osećale odlično, ponosni tata je došao u porodilište po svoje devojke.

Ogroman buket u ruci

Voditeljkin suprug stigao je ispred bolnice sa velikim buketom cveća, te će uskoro izvesti Deu i bebu iz "Narodnog fonta". Lazar nije skidao osmeh sa lica a sa nestrpljenjem čeka susret sa svojim najmilijima.

Znaju se preko dve decenije

Dea Đurđević je početkom ove godine svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna da se ljubavni par zabavljao još u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

"Moj partner je totalno iz druge sfere, ne bavi se istim poslom i iskreno prija mi to jer kod kuće ne pričamo o poslu, imamo neke druge teme. Mi se znamo već 20 godina, od srednje škole, tako da sve me razume. Za sada mislim da je najbolje kada se iz prijateljstva rodi ljubav jer nemaš tu vrstu upoznavanja i učenja navika, tu se sve zna", sa osmehom na licu je rekla Dea jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

"Volim je najviše na svetu, ona je najveći borac"

Lazar je napravio je veliko slavlje nakon što se rodila njihova mezimica.

Nosio je majicu sa natpisom "cepaj tatu, ima novu šeficu", što je svima izmamilo osmeh na lice.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

- Više sam se ja uplašio nego Dea, da vam kažem! Ona je to sve lagano podnela - rekao je Dein muž na slavlju.

- Bilo je suza radosnica, volim je najviše na svetu, ona je najveći borac! Prvi utisci su fantastični, najsrećniji sam! Dea je birala ime, a devojčicu sam držao kad se rodila, al' na kratko, 5, 10 minuta - otkrio je on.

kurir/pink.rs