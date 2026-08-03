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Bivši rijaliti učesnik Filip Car već godinama intrigira javnost ne samo ljubavnim turbulencijama, već i načinom života van kamera.

Iako nije bio deo "Elite 9" njegovo ime se svakodnevno pominjalo. Unutra je bila njegova bivša devojka Maja Marinković, koja ratovala sa dve bivše njenog sadašnjeg dečka Asmina Durdžića, Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić.

Krivične prijave

Filip je stao u njihovu odbranu, a o Maji nema ni jednu lepu reč da kaže. Njih dvoje su završili na sudu, jer je Marinkovićeva protiv njega podnela nekoliko krivičnih prijava.

On se redovno oglašavao na TikToku i komentarisao aktuelne rijalite teme.

Kuća na obroncima brda

I to uglavnom radi iz svoje kuće u Crikvenici, istoj onoj u koju su, kako se nekada pisalo, želele da se usele mnoge njegove devojke.

1/8 Vidi galeriju Dom Filipa Cara Foto: Printscreen

Njegova porodična kuća nalazi smeštena je na obroncima brda, u mirnom kraju daleko od gradske buke. U pitanju je nekretnina na dva sprata, ima četiri terase, a pogled puca na more. Kuća je okružena zelenilom, a u neposrednoj blizini nalazi se crkva, kao i škola koju je pohađao Filip.

U prizemlju je poslovni prostor

Car je u više navrata na svom Instagram profilu pokazao i unutrašnjost porodičnog doma. U pitanju je moderan enterijer, preovladavaju svetli tonovi, a dnevna soba je velika.

1/4 Vidi galeriju LUKS VILA SA POGLEDOM NA MORE! Ovo je dom Filipa Cara, sve je uređeno po poslednjim trendovima, a dnevna soba kao iz FILMA! Foto: Instagram

Burne rijaliti veze

Podsetimo, Filip je u javnosti najpoznatiji po burnim vezama iz rijalitija, Dalilom Dragojević, koja je s njim prevarila muža Dejana Dragojevića, zbog čega su se i razveli, Majom Marinković, koja mu je grebala lice tokom svađa, i Aleksandrom Nikolić, sa kojom ima dete.

1/24 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Printscreen, Damir Darvišagić, Nenad Kostić

Njihov odnos je bio turbulentan, te je umesto do venčanja i zajedničkog života upravo u ovoj kući na moru, došlo je do raskida.

Iako je godinama bio sinonim za skandale, svađe i turbulentne odnose u “Zadruzi”, čini se da Filip danas sve više naginje porodičnom životu. Njegova kuća u Crikvenici tako postaje simbol novog poglavlja daleko od kamera, ali i dalje pod budnim okom javnosti.

1/8 Vidi galeriju Sve je uređeno po poslednjim trendovima Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Jedno je sigurno, iako nije klasična luksuzna vila kakvu su mnogi zamišljali, Filipov dom ima ono što se ne može kupiti: mir, pogled na more i uspomene koje ga vežu za rodni kraj.

Elita 10

Predstojeća, jubilarna sezona rijalitija pod nazivom "Elita 10" biće po svemu sudeći posebna, a prvi čovek Pinka, Željko Mitrović, istakao je da je primarni cilj produkcije da okupi najveće i najznačajnije učesnike iz svih prethodnih sezona.

Otkrio je i da pregovori sa Filipom Carem nisu bili nimalo jednostavni, budući da je imao brojne zahteve u vezi sa potencijalnim učesnicama rijalitija.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

Filip je javno potpisao ugovor sa Željkom, a onda se i oglasio.

- Jubilarna, kako da prođe bez mene. Ćaća se vraća, tražili ste, dobili ste - ushićen je bio Car.