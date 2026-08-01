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Kristina Spalević danima preživljava agoniju nakon što je javno otkrila šta je sve proživljavala pored svog bivšeg partnera Kristijana Golubovića.

Bivša rijaliti učesnica pored razotkrivanja nasilja i maltretiranja, kako istiće, želi da bude primer svim ženama koje slično doživljavaju i da znaju da nisu same. Tim povodom, otvorila i kanal "Progovori" gde će sve žrtve nasilja moći da podržavaju jedna drugu, daju savete ali i zajedno se bore za pravdu i istinu.

"Suze mi idu"

Društvene mreže sve vreme gore od komentara, kako pozitivnih, tako i negativnih.

Jedna u moru poruka koje Kristina dobija na nju je ostavila najveći utisak.

Foto: Instagram

- Moja mama je prijavila mog oca nakon 38 godina braka maltretiranja i udaranja. Ona je na sigurnom kod mene, a on je priveden - napisala je devojka.

- Ovo! Suze mi idu. Bravo - napisala je Spalevićeva.

Zatražila pomoć od stručnih lica

Svoje pratioce ali i javnost redovno obaveštava o svemu što joj se dešava, pa je podelila sa javnošću i da je bila kod psihoteraputa.

Kako kaže, terapeut joj je dosta pomogao da se snađe u ovoj teškoj situaciji.

- Onlajn seansa za preporuku. Toliko puta me je podigao. Razgovor sa njim me je podigao. Bolje da ne znate kakva sam započela razgovor, a kako sam ga završila. Završila sam sa voljom da izađem napolje - jedva je izustila Kristina.

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

Odustala od štrajka glađu

Podsetimo, Kristina je želela da štrajkuje glađu nakon što je Kristijan objavio njihove intimne snimke, a kasnije se oglasila i otkrila zbog čega je odustala od te namere.

- Želim da obavestim javnost da sam, nakon razgovora sa svojim pravnim timom i detaljnog razmatranja svih okolnosti, donela odluku da odustanem od protesta glađu ispred Narodne skupštine - napisala je Kristina i dodala:

- Ova odluka nije doneta zato što sam odustala od borbe za pravdu. Naprotiv. Doneta je isključivo zbog pravnog saveta da bi ovakav potez mogao biti iskorišćen protiv mene u postupcima koji se odnose na Centar za socijalni rad. U ovom trenutku ja sam jedini staratelj svoje dece i moja najveća odgovornost jeste da zaštitim njihovu sigurnost i svoju mogućnost da nastavim da se brinem o njima. Neću dozvoliti da bilo ko iskoristi moju borbu i očaj kao argument portiv mene ili moje dece. U međuvremenu sam dodatno ojačala svoj pravni tim, kojem želim da uputim posebnu zahvalnost.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Takođe želim da naglasim da sam, u okviru svojih mogućnosti, ponudila pomoć i drugim osobama koje se nalaze u sličnim situacijama, jer verujem da je važno da niko ne ostane sam u borbi kroz koju prolazi. Borba se nastavlja svim zakonskim i institucionalnim sredstvima. Neću ćutati, neću odustati od traženja zaštite i odgovornosti svih koji su svojim nečinjenjem ili postupanjem doprineli situaciji u kojoj sam se našla.

Hvala svima koji su mi pružili podršku, koji su bili spremni da stanu uz mene i koji razumeju zašto sam ovu odluku morala da donesem. Verujem da ćete razumeti da su moja deca u ovom trenutku moj apsolutni prioritet. Borba za istinu i pravdu se nastavlja - samo drugim putem.