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Nakon teškog životnog perioda kada je boravila u bolnici "Laza Lazarević", pevačica Mina Kostić u poslednje vreme dane najčešće provodi sa svojim izabranikom Manetom Ćuruvijom Kasperom.

Ona sada radi na novim pesmama, a Kasper joj u tome i te kako pomaže. On je Mini velika podrška, a sada joj je uputio lepe reči, koje je potom podelio javno uz snimak na kom Mina veselo igra u svom domu uz muziku.

00:47 Mina i Kasper podelili privatni trenutak Izvor: Instagram

- Ona je vama rekla da sam ja neumoran, a pogledajte nju, večna devojčica u duši. Neumorna je koliku želju ima za pevanjem. Moj ponos - naveo je Mane.

Nakon toga, Kasper je podelio još jedan video gde je poručio kratku, ali jasnu poruku:

- Ljubav nema pravila - pisalo je u objavi, a upravo tako se zove i Minina nova pesma, koju je Kasper napisao za nju.

Zajedno rade na pesmama

Podsetimo, Mina Kostić i Mane Ćuruvija pokazali su da su zajedno i u lepim i u teškim trenucima. Kad smo pozvali Minu, na telefon se javio njen partner. Iz njegovog glasa bilo je jasno da je dobro raspoložen, a odmah nam je objasnio da je pevačica trenutno zauzeta.

- Dobar dan. Mina trenutno ne može da razgovara, ali tu smo zajedno - rekao je Ćuruvija na početku razgovora.

1/6 Vidi galeriju Pevačica na pravom putu Foto: Printscreen Instagram, Printscrean, Ilija Ilić

Po njihovom povratku s letovanja zanimalo nas je kako su proveli odmor.

- Da, vratili smo se. Bilo nam je odlično, baš smo se odmorili - kaže Mane.

Na pitanje kako se Mina sada oseća, nije krio zadovoljstvo.

- Fenomenalno. Vi nju poznajete, ona nikad nije bila neraspoložena. Sad smo potpuno posvećeni poslu i radimo na novom projektu.

Otkrio nam je i o čemu je reč:

- Radimo na novim pesmama. Završili smo čak trinaest novih numera koje sam napisao. Verujem da će se svaka žena pronaći u tim tekstovima.

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