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Da će koncert Dina Merlina u Kraljevu biti jedan od najvećih muzičkih događaja godine, pokazalo se već prvog dana prodaje ulaznica.

Interesovanje je bilo toliko veliko da je više od 158.000 ljudi istovremeno pokušalo da obezbedi svoje mesto za spektakl zakazan za 5. septembar na Sportskom aerodromu, zbog čega je sajt za prodaju karata u jednom trenutku bio preopterećen.

Foto: Printscreen

Ovakva navala potvrđuje da publika s velikim nestrpljenjem očekuje dolazak muzičke zvezde.

Nakon niza rasprodatih koncerata širom regiona, Dino Merlin stiže u Kraljevo sa produkcijom po kojoj su njegovi nastupi godinama prepoznatljivi.

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

Posetioce očekuje veče ispunjeno bezvremenskim hitovima, snažnim emocijama i atmosferom koja njegove koncerte čini posebnim. Pesme koje su obeležile generacije ponovo će se pevati u glas, pod otvorenim nebom.

Ako je suditi po rekordnom interesovanju već na početku prodaje, 5. septembra Sportski aerodrom u Kraljevu biće mesto okupljanja publike iz Srbije i regiona, na koncertu o kojem će se dugo pričati.

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