Slušaj vest

U jeku najveće popularnosti, kada je trebalo da uživa u plodovima vrednog rada, pevačica Slavica Ćukteraš vodila je tešku borbu sa anksioznim poremećajem i napadima panike.

Život je terao mak na konac, a pevačica je i sama otvoreno govorila o tome da slava i brz uspeh nisu pogodni za zdravo psihičko stanje.

- To je išlo jako brzo, jako brzo sam upala u jednu veliku mašinu koja uopšte nije bila dobra tada za moje godine. Sa svojih 18 godina, ja sam tada bila dete koje sa 18 ništa ne zna iako sam ja mislila da znam sve. Izdržavala sam to junački, a onda sam u 20-21. godini imala veliki psihički krah - priznala je pevačica.

Ovako je ona nekada izgledala:

1/7 Vidi galeriju SLAVICA ĆUKTERAŠ NEKAD I SAD, SASVIM SVEJEDNO: Pevačica pre 30 godina i danas izgleda isto, da li je ovo jedina promena?! Foto: printscreen YT

Slavica je prošla i kroz nemilu situaciju kada je doživela prvi stravičan napad i verovala da u tom momentu proživljava poslednje trenutke svog života. Iako su doktori utvrdili da je zdrava, ona je postavljala nova pitanja.

- Kako u redu, kad meni nije dobro? - pitala se Slavica, a potom objasnila pojedinosti:

Mislila je da će umreti

- U Las Vegasu sam prvi put to i dobila. Sedeli smo u kockarnici i kako su bili oni slot aparati, sve zuji, ja ne znam šta se to desilo, kako je to moglo iz čista mira, srce se steže, ne čujem ništa, trnem... Izletim napolje iz hotela, legnem na beton, dolazi ekipa moja, Tanja, Darko, a ja umirem - prisetila se Slavica i nastavila:

- Sutradan smo imali nastup, to mi je najgori nastup koji sam u životu imala. Ja uopšte nisam bila prisutna tu, ja sam pevala, ali mi je bilo bitno samo da ne umrem.

1/7 Vidi galeriju Slavica Ćukteraš Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija

Nakon tog perioda, za koji priznaje da je bio pretežak, pevačica se izolovala od drugih i posvetila radu na sebi.

- Pretežak je bio zato što nisam znala šta mi se događa... Kada bih vam pričala da dve godine nisam otišla u prodavnicu, nisam znala šta se nalazi na rafovima...

"Mama me je izvodila iz kuće"

Zbog velikih strahova, nije mogla da funkcioniše na otvorenom.

- Sećam se kada me je mama izvodila iz kuće, ja žmurim i pokušavam da ostanem napolju, ali toliko mi se krivi zvuk u ušima u glavi, usta se suše ne pomaže ni voda ni ništa. Otvaram oči i pitam mamu kakve su mi boje, ona kaže crne, ja sam odjednom postala crna.

U svojim mislima nosila je stravičan teret:

- Tada sam imala strah od smrti, a posle da ću poludeti.

"Nisam imala mušku figuru u odrastanju"

Nakon toga, odlučila je da radi na sebi, pa je potražila i stručnu pomoć. Tada je shvatila da mnogo toga što nosi u sebi kreće upravo od detinjstva i razvoda roditelja.

Slavica Ćukteraš sa početka karijere:

1/9 Vidi galeriju Slavica Ćukteraš Foto: printscreen YT

- Mislim da je to jedan veliki defekt kod mene, što nisam imala oca kao mušku figuru u odrastanju, pa sam sa prvim zabavljanjima počela da tražim muškarce koju su puno stariji od mene.Na terapiji sam saznala zašto ja žudim za starijim muškarcima, pa mi je sve to postalo jasno, a onda sam se i vratila na fabrička podešavanja - objasnila je Slavica svojevremeno u jednoj emisiji, prenose domaći mediji.

Dva anksiozna napada u jednom danu

- Posle 15 godina, dva puta u jednom danu doživela sam pravi anksiozni napad. Strašno je bilo. Prvi put sam bila sama u jednom objektu, drugi put sam bila sa ćerkom. Zamislite kada ste sa detetom... Nema veze što mi je smetala buka, množili su se glasovi u mojoj glavi, dete me pita za ovo, ja bih samo da se nekako šćućurim, ali znala sam o čemu se radi.

Slavica je shvatila da ništa nije važnije od zdravlja.

Foto: Kurir Televizija

- Došla sam kući i rekla: "Uf, da li je moguće, ajde sad da vidimo Slavice da li će da se vraća, kako ćemo dalje". Tu sam zaključala svoje misli, nastavila svoj tok života - objasnila je ona.

Pevačica je tokom gostovanja u pomenutoj emisiji poslala i jednu poruku:

- Prva stavka je da čovek mora da vodi računa u kom je okruženju, ako treba da se razvede, razvedi se,ako treba da napusti taj posao, napusti. Mislim da u dubini duše čovek tačno zna šta mu smeta. I sad znam šta mi fali ali ne dozvoljavam da me to osećanje preplavi i blokira i da upadam u anksiozne napade zbog toga. Ljudi bi stvarno trebalo više pažnje da obraćaju na svoj unutrašnji glas - zaključila je pevačica.

BONUS video: