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Vesna de Vinča, novinarka i vlasnica organizacija "Mis Ju", je otvoreno govorila o nesvakidašnjoj i neprijatnoj situaciji kada je pronašla nož u svom krevetu.

Naime, kako je ispričala, ljubomorna devojka Vesninog prijatelja joj je taj nož ostavila, ali srećom, do povrede nije došlo.

1/9 Vidi galeriju Vesna de Vinča Foto: Privatna Arhiva, Story Vladimir Šporčić

- Ja sam imala jedan nenormalan događaj. Bila je jedna žena, njen dečko je moj najbolji prijatelj. Spavala sam, bila je neka divna atmosfera, gledala sam u okean, a ova se bila napila prethodno veče. Kad sam ustala, savijala sam čaršave i leteo je jedan nož. Ja ne bih obratila pažnju, međutim, iz jedne sobe su izašle dve osobe i gledaju u taj nož koji pada - ispričala je ona u emisiji "Magazin In", pa dodala:

"Želela je da se nabodem"

- Ona je zakačila nož, želela je da se nabodem. To se nije dogodilo, uspela sam da se dogovorim sa Svevišnjim. Stvarno je bilo mučno, nisam rekla tom mom prijatelju da ga ne sekiram, ali verovatno sam pogrešila, jer bi možda bio obazriviji prema toj osobi, pa se posle ne bi desilo mnogo toga - poručila je Vesna u pomenutoj emisiji.

Udala se u crnom

Podsetimo, Vesna de Vinča otkrila je mnoge detalje iz svoje prošlosti. Ona iza sebe ima dva braka i, kako je sama priznala, njen ljubavni život je išao iz jedne krajnosti u drugu.

Bila je udata za Milana Langa, a potom za Predraga Vitasa.

1/6 Vidi galeriju Predrag Vitas i Vesna de Vinča Foto: Printscreen/Facebook/Privatna arhiva

- Lango me je jurio i nije mi davao mira. Bio je 20 godina stariji od mene, moji su poludeli kada sam saopštila da hoću da se udam za njega. Venčao nas je Bata Živojinović, a ja sam se udala u crnini, nisam imala venčanicu. Kao da sam predvidela šta će se na kraju desiti - prisetila se nedavno Vesna i bez zadrške otkrila tajne tog braka:

- Brak sa Langom je bio biohemija. On, ekipa i ja smo non-stop bili pijani. Mislila sam da je to neki koncept života jer je Lango umeo da režira život. Međutim, ograničavao me je i nije mi davao da se razvijam, pa sam se od njega razvela.

- Vitas je bio tip antičkog muškarca. Imali smo ozbiljan intelektualni odnos ispunjen strastima. Vezu smo otpočeli u mom stanu i te noći smo se ljubili punih pet sati. Vitas se razveo zbog mene, ali nisam ja rasturila njegov brak, to je već bilo završeno. On je od mene bio stariji 10 godina, bio mi je urednik na RTS-u, a u mene se zaljubio zbog jednog teksta koji sam objavila. Nije mi ništa branio, bio je moj veliki učitelj - pričala je tad De Vinča i rekla da joj se se posle njegove smrti desila još jedna velika ljubav, o kojoj nije želela da govori.

Preko 2 decenije u crnom

Njen drugi muž Predrag Vitas, ugledni novinar i urednik Informativnog programa Televizije Beograd, preminuo je 1998. godine, a imao je samo 51 godinu kada ga je "pokosila" bolest.

- Crno sam počela da nosim kao udovica, kada je preminuo moj suprug Predrag Vitas. Od tada je prošlo više od dvadeset godina, a ja sam još u crnom. Sudbinu sam pretvorila u svoj stil - otkrila je Vesna jednom prilikom za "Hello".

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