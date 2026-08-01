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Borislav Nikolić ostvario je brutalnu pobedu nad Markom Vologdinom na UFC spektaklu u Beogradu, a reporteru Kurira nije promakao Sloba Radanović koji se ovde pojavio sa svojom suprugom Jelenom Radanović.

Kako se da primetiti na snimcima sa lica mesta, pevač je sa svojom suprugom slavio Nikolićevu pobedu, a oduševljenju nije bilo kraja.

Oni su bili obučeni u opuštenim kombinacijama, a meč su pratili iz prvog reda, blizu oktagona.

Pogledajte u prilogu ispod deo atmosfere:

00:16 Sloba Radanović na UFC spektaklu Izvor: Kurir

Par je bio ponesen dobrom atmosferom, a Jelenina je zbog svoje kratke majice, koja je istakla njeno izvajano telo, mamila je uzdahe prisutnima. Sloba je bio u crnoj kombinaciji sa efektnom ogrlicom oko vrata.

Foto: Kurir

Žive u vili od 500.000 evra

Podsetimo, pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović uživaju u porodičnom domu u Višnjička Banja, koji su nedavno renovirali. Reč je o luksuznoj nekretnini čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 evra.

Jelena je na svom Instagram profilu neretko deli porodične trenutke iz njihovog doma. Posebnu pažnju privlače su kadrovi prostranog dvorišta koje odiše elegancijom i komforom. U centru pažnje našao se veliki bazen, omiljeno mesto za igru i osveženje najmlađih članova porodice.

1/15 Vidi galeriju Vila Slobe Radanovića i Jelene u Višnjičkoj banji Foto: Printscreen/Instagram

Pevač Slobodan Radanović sagradio je i ogromnu vilu u Slankamenu. Novi dom u kom će boraviti Sloba i njegova porodica, sin Damjan, supruga Jelena i njena deca iz prvog braka, prostire se na preko 300 kvadratnih metara.

1/4 Vidi galeriju OVO NIJE VILA, NEGO ZAMAK! Sloba Radanović gradi luks nekretninu koja će vas raspametiti, objavljeni prvi kadrovi (FOTO) Foto: Printscreen

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