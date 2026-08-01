SLOBA SA SUPRUGOM U PRVOM REDU NA UFC SPEKTAKLU! Slavili brutalnu Nikolićevu pobedu, a Jelena je zbog OVOG detalja ukrala šou (FOTO)
Borislav Nikolić ostvario je brutalnu pobedu nad Markom Vologdinom na UFC spektaklu u Beogradu, a reporteru Kurira nije promakao Sloba Radanović koji se ovde pojavio sa svojom suprugom Jelenom Radanović.
Kako se da primetiti na snimcima sa lica mesta, pevač je sa svojom suprugom slavio Nikolićevu pobedu, a oduševljenju nije bilo kraja.
Oni su bili obučeni u opuštenim kombinacijama, a meč su pratili iz prvog reda, blizu oktagona.
Pogledajte u prilogu ispod deo atmosfere:
Par je bio ponesen dobrom atmosferom, a Jelenina je zbog svoje kratke majice, koja je istakla njeno izvajano telo, mamila je uzdahe prisutnima. Sloba je bio u crnoj kombinaciji sa efektnom ogrlicom oko vrata.
Žive u vili od 500.000 evra
Podsetimo, pevač Sloba Radanović i njegova supruga Jelena Radanović uživaju u porodičnom domu u Višnjička Banja, koji su nedavno renovirali. Reč je o luksuznoj nekretnini čija se vrednost procenjuje na oko 500.000 evra.
Jelena je na svom Instagram profilu neretko deli porodične trenutke iz njihovog doma. Posebnu pažnju privlače su kadrovi prostranog dvorišta koje odiše elegancijom i komforom. U centru pažnje našao se veliki bazen, omiljeno mesto za igru i osveženje najmlađih članova porodice.
Pevač Slobodan Radanović sagradio je i ogromnu vilu u Slankamenu. Novi dom u kom će boraviti Sloba i njegova porodica, sin Damjan, supruga Jelena i njena deca iz prvog braka, prostire se na preko 300 kvadratnih metara.
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