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Letnji tempo rada na muzičkoj sceni zna biti naporan, a pevačica Rada Manojlović se sa svim tim nosi, pa je sumirala utiske o ovogodišnjoj sezoni. Otvoreno i bez ustručavanja, Rada je dala svoj komentar i o nesvakidašnjem nastupu o kom domaća javnost ovih dana bruji.

Naime, najavljen je nastup Rade i Goge Sekulić u blizini Splita, u okviru poznate manifestacije čiji je centralni deo borba bikova.

Zbog te najave, mnogi korisnici društvenih mreža su već počeli da se dele na "Radin" i "Gogin tabor" , a Manoljovićka je kroz smeh govorila o tome.

Foto: Privatna arhiva

- Vidite, dogovoreno je da nas dve pevamo, još nije dogovoreno da se borimo sa bikovima (smeh). Na to ne bih pristala. Mi nastupamo uveče, to je muzički program, a preko dana su borbe bikova - rekla je pevačica za "Grand".

Tokom razgovora, pevačica se prisetila početka karijere, kada se zbog muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", vinula u sam vrh estrade. Kada su joj preneli srdačne pozdrave kolege Nemanje Stevanovića, Rada nije krila oduševljenje, pa se i osvrnula na to koliko se estrada promenila u odnosu na period od pre dve decenije.

Ovako je pevačica nekada izgledala:

1/9 Vidi galeriju Rada Manojlović nekad i sad Foto: Instagram, Printscreen, Nemanja Nikolić, Marina Lopičić, Andrej Damjanović

- Jao, obožavam ga! Veliki pozdrav za njega. Bilo je to neko drugo vreme kada smo mi bili u 'Zvezdama Granda', prošlo je već 20 godina. Svako vreme nosi svoje breme. Danas i najveći pevači dugo čekaju pravu pesmu, sve se promenilo. Promenili su se mediji, danas možeš svuda da se pojaviš i da budeš aktuelan. Ima nas mnogo više nego ranije - ispričala je ona za pomenuti medij.

"Radimo non-stop"

Rada se, takođe, osvrnula na naproran rad tokom letnje sezone.

1/5 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Preent Screen, Antonio Ahel/ATAImages

- Osećam se razluđeno, što bi rekao naš narod. Kad duva vetar ovako, lete mi misli (smeh), ne mogu da se koncentrišem. Stigla sam jutros rano ovde sa jedne svirke. Nama je sada sezona, radimo non-stop. Uspela sam dva sata da budem na plaži, udarilo me sunce, sad mi se malo spava, ali dobro sam. Nisam navikla na sunce, jer me sunce ne viđa pošto mnogo radim. Sad samo čekam da uđem u klub, uključim ono moje dugme i budem ona Rada koju ljudi očekuju. Inače, krevet plače za mnom - iskreno je priznala pevačica.

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