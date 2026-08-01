ORUŽANE SNAGE ISPRED KOŠEVA Nakon skandala na koncertu Dina Merlina, pevač opet nastupa na stadionu u Sarajevu, evo kakva je situacija
Nakon što se sinoć dogodio haos na koncertu Dina Merlina, pevač će večeras na stadionu Koševo u Sarajevu održati drugi uzastopni koncert, od ukupno tri zakazana.
Novinari sa lica mesta prate situaciju, pa kako se saznaje, u okolini stadiona gde će Merlin nastupati, nalazi se bar deset uličnih prodavaca koji nude karte po znatno višim cenama.
Kako piše Telegraf, jedan preprodavac je izjavio da nudi kartu za 40KM, što bi bilo oko 2.400 dinara, a potražnja ne jenjava.
Prodavci oko Koševa su se spremili za veliku gužvu, pa se na improvizovanim pultovima i u frižiderima nude hladni sokovi i voda, dok su pojedini raspalili i roštilj, pa se miris ćevapa i mesa širi platoom.
- Flašica vode košta 3 konvertibilne marke (oko 180 dinara) - rekla je žena koja prodaje piće ispred stadiona.
Vojska ispred Koševa
Takođe, u blizini stadiona su se pojavila i vojna vozila. Tokom kratkog vremenskog intervala ispred Koševa prošlo je više vozila Oružanih snaga, dok policija i obezbeđenje sprovode pojačane mere bezbednosti kako bi sve proteklo u najboljem redu.
Oglasili se organizatori
Podsetimo, nakon neprijatnih scena koje su obeležile prvi od tri rasprodata koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, kada deo publike uprkos važećim ulaznicama nije uspeo da uđe na parter pre početka nastupa, organizatori su se zvanično oglasili i ponudili rešenje za oštećene posetioce.
-Povodom situacije u kojoj jedan deo publike sa važećim ulaznicama za parter u petak, nažalost, nije uspeo pravovremeno da uđe na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica da u potpunosti uživaju u ovom spektaklu Dina Merlina-stoji u saopštenju koje nam je stiglo na mejl.
Kako je navedeno, svi posetioci koji su imali problem sa ulaskom treba da svoju ulaznicu pošalju na adresu info@adriaticket.ba najkasnije do 20 časova 1. avgusta, kako bi im bila produžena validnost za koncert u nedelju.
Organizatori su izrazili žaljenje zbog situacije koja je izazvala razočaranje kod dela publike.
-Iskreno žalimo zbog neprijatnosti i razočaranja koje je deo naše publike doživeo. Uprkos značajnim i višemesečnim organizacionim pripremama i uloženom trudu da događaj protekne na najvišem nivou, došlo je do situacije koju nismo želeli niti planirali. Svesni odgovornosti prema našoj publici, želimo da ponudimo konkretno rešenje- poručili su iz organizacije.
Istovremeno su odbacili tvrdnje da je problem nastao zbog prekomernog ili duplog broja prodatih ulaznica za parter.
-Kategorički odbacujemo sve insinuacije da je do ove situacije došlo zbog prekomernog ili duplog broja prodatih ulaznica za parter. Sve ulaznice distribuirane su u skladu sa predviđenim kapacitetima i važećim standardima-tvrde organizatori.
U saopštenju se navodi da je do problema došlo zbog kombinacije više logističkih faktora. Konfiguracija stadiona omogućava pristup parteru samo kroz jedan ulaz, takozvani atletski ulaz, čiji su kapacitet i protočnost ograničeni. Dodatni problem predstavljalo je to što je veliki broj posetilaca stigao neposredno pred početak koncerta, uprkos ranijim apelima da se dolazak planira ranije. Organizatori tvrde i da su pojedini posetioci dolazili na ulaze koji nisu odgovarali njihovim ulaznicama, što je dodatno usporilo protok ljudi i stvorilo gužve na ključnim pristupnim tačkama.
-Zbog svega navedenog donesena je odluka da se kupcima ulaznica za parter u petak, koji nisu bili u mogućnosti da uživaju u ovom spektaklu, obezbedi alternativno rešenje za koncert u nedelju 2. avgusta-stoji u obraćanju.
BONUS video: