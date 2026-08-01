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Voditelj Milan Milošević se trudi se maksimalno da uživa u letnjem odmoru, a sada je odlučio da sumira utiske o prethodnoj sezoni "Elite", sukobima učesnika, ali i o "Eliti 10", o kojoj se sada uveliko priča.

Na početku razgovora je otkrio kako provodi slobodno vreme.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević Foto: Petar Aleksić, Printscreen

Uživa na jahti

- Jedan dan sam na jahti već bio, najskuplja jahta je tu bila, najveća. I dalje me svi pitaju: 'Čija je? - kaže Milan za Blic, pa zagonetno odgovara na pitanje čija je to jahta:

- Ma nema šanse da kažem. Od mojih prijatelja. Proveo sam jedan dan na jahti, jedan dan na Jazz-u kod mene tamo. Juče sam bio na Adi Bojani. Danas idem na Jaz - rekao je voditelj koji već 30 godina ne menja destinaciju za odmor.

"Došao u Budvu da radim kao konobar, a sada sam zvezda"

- Mnogo volim Budvu. Evo, 30. godina je ovo. Pre 30 godina sam prvi put počeo da dolazim u Budvu. Sad ću 50. u aprilu i tačno pre 30 godina sam prvi put došao u Budvu da radim kao konobar. Zamisli. I evo, sad sam zvezda - otkrio je.

1/7 Vidi galeriju Milan Milošević mučio muku sa zdravljem. Foto: ATA images, Petar Aleksić, Printscreen

Ulazi u Elitu10?!

Milan otkriva da ćemo očekivati ozbiljn spektaktl u sledećoj sezoni rijalitija.

- Sezona 10 je haos, to je jubilej. Željko i Milica su najavili već spektakl - rekao je, ali u razgovoru, takođe, otkrio da li će ući u sledeću sezonu.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

- Pa znaš šta, iskreno, pošto već kažu da sam ja pola voditelj, pola učesnik. Al' nemam broj za glasanje, niti imam ja honorar koji oni imaju, naravno oni mnogo više zarađuju od mene. Nažalost. Iskreno da ti kažem, neću da lažem, razmišljam što ja ne bih ušao kao učesnik. Budem tamo, dobijem broj za glasanje, svađam se, uzmem velike pare, zaradim, osiguram se još malo za budućnost, i ovaj, i da vide oni kako se to radi, ali na fini način - priznao je, ali ubrzo objasnio da ga čelnici "Pinka" ne bi pustili, budući da im je potreban u ulozi voditelja.

- Uvek postoji mogućnost ulaska, što se mene tiče. Ali što se tiče Mitrovića, ne. Ja ne verujem da bi oni mene pustili uopšte. Trebam im ja.

O Stanijinoj pobedi

Milan je dodao da je Stanija Dobrojević zaslužila pobedu i da je ona već afirmisani rijaliti učesnik, bez obzira na to što je ušla u Elitu 9 par meseci pred kraj.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink

- Ne pričamo mi o nekoj Janji iz Popinaca. Pričamo o Staniji Dobrojević koja je afirmisani rijaliti učesnik, rijaliti zvezda, žena koja ima iza sebe armiju fanova i poklonika tog njenog rada, koji poštuju šta ona radi, i ime i prezime. Tako da nije to sad bilo ko ušao pa bio 3 i po meseca, 3, koliko već - rekao je Milan i dodao da se Anđelo razočarao zbog plasmana.

- Anđelo se mnogo razočarao. Očekivao je više. U stvari, on je bio visoko kotiran, koliko se ja sećam. Sad što je on razočarao gledaoce, zašto su stali sa glasanjem, on je meni delovao da je jedan od favorita i tako se ponašao. Međutim, daleko je od favorita.

O Anđeli Đuričić

Milošević se osvrnuo i na Anđelu, nakon što je otkriveno da je prva potpisala ugovor za narednu sezonu, ali je iznenadio izjavom da bi voleo da u novoj sezoni vidi i Kiju, uprkos njihovom nekadašnjem prijateljstvu koje je završeno sukobom.

1/5 Vidi galeriju Bivša učesnica rijalitija "Elita", Anđela Đuričić, suočila se sa neočekivanom dramom prilikom povratka sa letovanja u Crikvenici, gde je odmarala sa Filipom Carem Foto: Printscreen

- Od Anđele očekujem mnogo. Mislim da bi ovo mogla da bude Anđelina godina. Ovo je četvrti put da ulazi, je l' tako? Ja koliko znam, jeste, četvrti put. I kod nje će biti četvrta sreća, očigledno. Mogla bi da pobedi. Anđela ima mnogo veliku podršku u spoljnom svetu. I, mislim, na mrežama ko zna, biće zeznuto, ali ona već ulazi kao favorit. Samim tim. Što ne znači da može da pobedi Pera iz Bača - rekao je i dodao:

"Sve ih okupiti, da se pojedu"

- Pa, ja bih voleo da vidim Kiju Kockar. Naravno da bih voleo i Lunu, ali koliko čujem, neće. Ali nikad se ne zna. Što kaže Željko Mitrović, moje ponude se ne odbijaju. Tako da, videćemo. Dejana bih obožavao. Dejan je dobar komentator, odličan. Voleo bih da vidim Dalilu. Dalila je neko ko je ostavio traga u rijaliti svetu. Znaš, nekako, Dalila je baš rođena za to. Maju. Sve bih voleo da vidim. Zašto da ne? Sve ih okupiti, da se pojedu - otkrio je Milan za pomenuti medij.

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