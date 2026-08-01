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Nekadašnja rijaliti učesnica Dalila Dragojević se povukla sa malih ekrana, a zatim okrenula novi list i otpočela životno poglavlje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zajedno sa izabranikom Markom, Dalila živi privatnim životom, daleko od javnog sveta.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

Bez obzira na to što svoju privatnost čuva za sebe, nekadašnja Zadrugarka neretko deli detalje iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, a poslednja njena objava je izazvala pravi "bum".

Dalila u ozloglašenom zatvoru

Naime, ona se našla u čuvenom zatvoru Alkatraz, koji je inače bio najstrože čuvani federalni zatvor na svetu, smešten u zalivu San Franciska.

Objava odatle je zbunila mnoge, a ono što je korisnicima Instagrama bilo jezivo jeste opis koji nosi sledeće reči:

- Sloboda je ponekad bila udaljena samo nekoliko kilometara… ali ipak nedostižna - pisalo je

Njene reči podstakle su brojne reakcije, a mnogi pratioci su priznali da su se naježili dok su gledali prizore iz ozloglašenog zatvora, iako je ona ovde došla turistički.

Dalila je sa velikim interesovanjem obišla svaki kutak muzeja koji je nekada bio zatvor u kojem su boravili ozloglašeni kriminalci,među kojima i Al Kapone. Ovom nesvakidašnjom posetom Dalila je ponovo privukla veliku pažnju na društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije svojih pratilaca.

Jedva čeka da dođe u Srbiju

Ona je otkrila i da jedva čeka da se vrati u Srbiju kako bi posetila estetskog hirurga.

- Jedva čekam da se dočepam Srbije, da idem kod svojih doktora. Na usnama mi je ostala kuglica biopolimera i ja je toliko vidim, odvratno je. Jedva čekam da dođem do Beograda i sve to sredim povadim, ali mladost ludost - iskrena je Dalila.

Dalila je pričala o ljudima koji žive u SAD, te je istakla šta joj se najviše dopada.

1/7 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Instagram, Printscreen Instagram

- Ovde sam naučila da ljudi koji zaista imaju novac nikada to ne prikazuju i nisu ljudi koji pate od markirane odeće i brenda. Nego žive život, oblače se apa drapa, kao da nemaju i ja to mnogo poštujem. Ja sad da izađem ovako, niko ne bi rekao da sam luda u pidžami.

Postala asocijalna

Ipak, priznaje da je bez prijatelja i da je postala asocijalna.

- Ja sam ovde postala asocijalna, društvo nemam. Našla sam jednu drugaricu od Markovog druga devojka, ali ovde ljudi nemaju vremena da se druže, a ja nisam neko ko će da trči da se druži. Kad se Marko vrati sa posla ja njega obasipam informacijama i njemu ne bude dobro. Ali ja sam u rekla da je on moja jedina drugarica ovde i da mora da sluša - govorila je Dragojevićka.

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