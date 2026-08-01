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Dino Merlin večeras održava drugi zaredom koncert na stadionu Koševo u Sarajevu. Veče pre toga je izbio totalni haos zbog karata, a sada se pevač oglasio na početku koncerta i javno se obratio publici.

Merlin je, ponesen emocija, pred svojim sugrađanima priznao koliko je neraskidivo vezan za rodni grad.

1/5 Vidi galeriju Stiglo objašnjenje oko koncerta Foto: Printscreen Youtube /Al Jazeera Balkans, BoBa Nikolić, Željko Vidinović

- Želim pre svega da vam se zahvalim, jer bez vas ovo ne bi bilo moguće i nemojte biti prestogi prema meni, ja nisam savršen. Ja imam jako veliku tremu, jer pevam u gradu u kojem sam rođen. Tamo na onom bregu, u onom porodilištu sam se rodio i od tada sam pupčanom vrpcom vezan za ovaj grad, za njegove mirise, ukuse, svetla, zvona i sve ono što me je oblikovalo. Hvala vam što se osećam ovako dobrodošao, tako blizu kuće - prenosi Blic.

Oglasili se organizatori

Podsetimo, nakon neprijatnih scena koje su obeležile prvi od tri rasprodata koncerta Dina Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu, kada deo publike uprkos važećim ulaznicama nije uspeo da uđe na parter pre početka nastupa, organizatori su se zvanično oglasili i ponudili rešenje za oštećene posetioce.

Foto: Preent Screen

-Povodom situacije u kojoj jedan deo publike sa važećim ulaznicama za parter u petak, nažalost, nije uspeo pravovremeno da uđe na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica da u potpunosti uživaju u ovom spektaklu Dina Merlina-stoji u saopštenju koje nam je stiglo na mejl.

Kako je navedeno, svi posetioci koji su imali problem sa ulaskom treba da svoju ulaznicu pošalju na adresu info@adriaticket.ba najkasnije do 20 časova 1. avgusta, kako bi im bila produžena validnost za koncert u nedelju.

Organizatori su izrazili žaljenje zbog situacije koja je izazvala razočaranje kod dela publike.

-Iskreno žalimo zbog neprijatnosti i razočaranja koje je deo naše publike doživeo. Uprkos značajnim i višemesečnim organizacionim pripremama i uloženom trudu da događaj protekne na najvišem nivou, došlo je do situacije koju nismo želeli niti planirali. Svesni odgovornosti prema našoj publici, želimo da ponudimo konkretno rešenje- poručili su iz organizacije.

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Željko Vidinović

Istovremeno su odbacili tvrdnje da je problem nastao zbog prekomernog ili duplog broja prodatih ulaznica za parter.

-Kategorički odbacujemo sve insinuacije da je do ove situacije došlo zbog prekomernog ili duplog broja prodatih ulaznica za parter. Sve ulaznice distribuirane su u skladu sa predviđenim kapacitetima i važećim standardima-tvrde organizatori.

U saopštenju se navodi da je do problema došlo zbog kombinacije više logističkih faktora. Konfiguracija stadiona omogućava pristup parteru samo kroz jedan ulaz, takozvani atletski ulaz, čiji su kapacitet i protočnost ograničeni. Dodatni problem predstavljalo je to što je veliki broj posetilaca stigao neposredno pred početak koncerta, uprkos ranijim apelima da se dolazak planira ranije. Organizatori tvrde i da su pojedini posetioci dolazili na ulaze koji nisu odgovarali njihovim ulaznicama, što je dodatno usporilo protok ljudi i stvorilo gužve na ključnim pristupnim tačkama.

-Zbog svega navedenog donesena je odluka da se kupcima ulaznica za parter u petak, koji nisu bili u mogućnosti da uživaju u ovom spektaklu, obezbedi alternativno rešenje za koncert u nedelju 2. avgusta-stoji u obraćanju.

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